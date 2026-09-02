2 Settembre 2026

Musetti avanza al secondo turno degli Us Open, Sonego si arrende al quinto set contro Zverev

redazione 2 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Buona la prima per Lorenzo Musetti nel singolare maschile degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in cemento del Flushing Meadows Park di New York. Esce al debutto, di contro, Lorenzo Sonego, sconfitto al quinto set dal tedesco Alexander Zverev.

Il tennista toscano, numero 14 del mondo e 13esima forza del tabellone, ha battuto al primo turno il britannico Arthur Fery col punteggio di 6-3 6-3 7-5. Ha “lottato” alla pari ma alla fine ha ceduto il giocatore piemontese, numero 89 Atp, costretto ad arrendersi dopo 5 ore di “battaglia” contro il favorito numero uno del tabellone statunitense. Zverev si è imposto con lo score di 6-4 3-6 6-7 (7) 7-5 6-4 (gara giocata con tetto).

In outdoor, invece, sospeso per pioggia al quarto set il match fra Francesco Passaro e Jesper De Jong. Al momento dell’ultima e definitiva interruzione l’umbro, numero 207 del mondo, promosso dalle qualificazioni, era avanti sul rivale olandese, 100 del ranking Atp, per 6-2 2-6 6-4 1-1. Rinviato, infine, a oggi il match fra il qualificato Andrea Guerrieri e l’australiano Alex De Minaur.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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