4 Luglio 2026

Milito: ‘Non mi sorprende più nulla di Messi’ – Video esclusivo

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026

FIRENZE (ITALPRESS) – Diego Milito, ex attaccante di fama internazionale, è stato tra i premiati alla trentesima edizione del Premio internazionale Fair Play Menarini. Nel corso dell’evento, ha espresso la sua ammirazione per Lionel Messi, sottolineando come il talento argentino continui a sorprendere. “Di Messi non mi sorprende più nulla. Credo che tutto ciò che sta facendo parli della carriera che ha costruito. È un ragazzo molto competitivo, ancora capace di trascinare le squadre in cui gioca e speriamo che possa portarci in finale”, ha dichiarato Milito, riferendosi alle aspettative per il futuro del calciatore.

Lautaro Martinez: Un Talento Senza Tempo

Milito ha poi rivolto la sua attenzione a Lautaro Martinez, giocatore che ha avuto modo di conoscere fin da giovane. “Ho un debole per Lautaro Martinez. È un ragazzo d’oro e un calciatore straordinario. Ha dimostrato il suo valore con l’Inter e sta facendo lo stesso anche in nazionale. È campione del mondo e sono certo che darà il meglio di sé anche in questo mondiale, sperando che insieme ai suoi compagni possa portarci in finale”, ha aggiunto, manifestando grande fiducia nelle potenzialità dell’attaccante argentino.

Milito non ha mancato di esprimere anche il suo dispiacere per la mancata qualificazione della Nazionale italiana ai Mondiali, un evento che ha colpito profondamente non solo i tifosi ma anche gli ex giocatori. “Mi dispiace molto per la situazione attuale. Tutti sanno che l’Italia è la mia seconda casa; ho anche una compagna italiana e mi sento parte di questo meraviglioso paese. È difficile accettare che l’Italia non possa disputare gli ultimi tre mondiali”, ha spiegato il classe ’79 di Bernal.

Una Riflessione Sulla Nazionale Italiana

Il dibattito sulla Nazionale italiana è più acceso che mai. La situazione attuale solleva domande su cosa possa essere fatto per migliorare le performance e riportare l’Italia ai vertici del calcio internazionale. Molti analisti e tifosi si chiedono se sia il momento di un rinnovamento a livello dirigenziale o se le risorse attualmente disponibili non siano adeguate per affrontare le sfide globali del calcio. La figura di Milito, quindi, non è solo quella di un ex calciatore, ma rappresenta anche il sentire di tanti appassionati che desiderano il ritorno dell’Italia tra i grandi. La sua testimonianza potrebbe essere di stimolo per nuove generazioni di calciatori che sognano di vestire la maglia azzurra.

Milito ha parlato della necessità di investire nel vivai e nella formazione dei giovani talenti: “Dobbiamo puntare su giocatori giovani, capaci di portare innovazione e freschezza all’interno del nostro campionato. Solo così possiamo sperare di tornare a competere a livello mondiale”. Le sue parole risuonano forte in un contesto dove la crescita dei giovani è diventata cruciale per il futuro del calcio italiano.

Il compito degli allenatori e dei dirigenti, quindi, è fondamentale per risolvere questo dilemma. È vero che la passerella di campioni come Messi e Martinez incanta, ma spesso è nelle categorie giovanili che si gettano le basi per il successo futuro. La responsabilità di creare un meccanismo virtuoso spetta non solo alla Federazione, ma anche agli stessi calciofili e appassionati, pronti a sostenere iniziative che mettano in luce l’importanza della formazione e della crescita costante nel settore giovanile.

Milito ha infine espresso il desiderio di vedere un’Italia rinascente in campo internazionale. Riuscire a ricostruire una nazionale competitiva è un sogno che unisce generazioni di appassionati e professionisti. La sfida è grande, ma la dedicazione, il talento e la passione sono componenti che non devono mai mancare, affinché il tricolore possa tornare a sventolare tra i grandi del calcio.

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FONTE ITALPRESS

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