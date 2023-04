Milan-Lecce: lo striscione che prende in giro i napoletani – FOTO

Milan-Lecce: spunta in Curva Sud lo striscione che prende in giro il Napoli per l’eliminazione dalla Champions League.

I tifosi del Milan continuano a prendere i giro i supporters del Napoli per l’eliminazione in Champions League. Una sfida su cui Pioli si è giocato il tutto per tutto facendo continuamente turnover, pur di arrivare al massimo per il doppio confronto. Confronto deciso da errori arbitrali marchiani e talmente evidenti da essere assurdi.

Ma ai milanisti questo poco importa. Durante Milan-Lecce è apparso uno striscione di sfottò contro i napoletani in cui c’era scritto: “Nun te preoccupà, guagliò ce sta ‘o Napule fore“. Ovviamente lo slang riprende la fortunatissima serie tv ‘Mare Fuori’ lanciata dalla Rai e disponibile su Netflix, girata proprio a Napoli.