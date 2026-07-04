Marocco favorito, ma il Canada è la sua squadra più forte di sempre!

Canada ai Mondiali: Squilli di Gioia e Sfide da Affrontare

Los Angeles, 29 Giugno 2026 – La Nazionale canadese festeggia un’importante vittoria mentre si prepara a sfidare il Marocco negli ottavi di finale del Mondiale. Con un percorso che ha già portato alla fase ad eliminazione diretta, i giocatori canadesi si sono distinti per grinta e determinazione, segnando un gol cruciale contro il Sudafrica e assicurandosi il passaggio del turno.

L’Ascesa del Calcio Canadese

Grazie alla guida di Vanni Sartini, un talento fiorentino trapiantato in Canada, il movimento calcistico ha fatto significativi passi avanti. Sartini, che ha iniziato la sua carriera come vice-allenatore e successivamente come tecnico dei Vancouver Whitecaps, ora guida gli Halifax Wanderers e offre una visione chiara delle trasformazioni in atto nel soccer canadese. “Rispetto al mio arrivo nel 2018, i progressi sono evidenti”, afferma Sartini. “Il pubblico non è più solo composto da semplici simpatizzanti, ma da veri tifosi appassionati in crescita.”

L’ottimismo è palpabile in tutto il Paese: i tifosi si radunano nei parchi delle grandi città per seguire le partite sulle grandi schermate. Le recenti prestazioni, tra cui un pareggio contro la Bosnia e una schiacciante vittoria sul Qatar, guidata da Jonathan David, hanno alimentato un entusiasmo inarrestabile.

Strategia e Stile di Gioco

Nella mischia della competizione, il Canada ha dimostrato un’organizzazione di gioco apprezzabile. Anche se la sconfitta con la Svizzera ha inciso sul morale, il team ha saputo rialzarsi e ora guarda all’imminente sfida contro il Marocco, prevista per il 4 luglio a Houston. “Siamo consapevoli che il Marocco è favorito, ma il Canada ha le proprie armi”, sottolinea Sartini. “La squadra, sebbene non abbia stelle di livello assoluto, è ben organizzata e compatta.”

Il ruolo del ct statunitense Jesse Marsh, ex allenatore di squadre prestigiose come il New York Red Bulls e il Lipsia, ha influito notevolmente sullo stile di gioco della Nazionale. Sebbene il suo approccio 4-4-2 possa apparire conservativo, la solidità difensiva e il pressing intenso sono tra i punti di forza evidenti del Canada.

I tifosi sono fiduciosi; anche se l’infortunio di Alphonso Davies ha rappresentato una perdita, la squadra ha dimostrato di avere risorse e capacità di adattamento. “L’approccio di Marsh è fondamentale; ha un’impronta professionale che ha portato nuova vita nel gioco della squadra. Il pressing canadese è sicuramente un marchio di fabbrica”, afferma Sartini.

Passione Nazionale e Sostenitori

La passione per il calcio è palpabile, con il Mondiale che ha galvanizzato l’intero Paese. L’impatto emotivo delle partite, unito alla presenza crescente del soccer nel panorama sportivo canadese, ha dato vita a un’atmosfera elettrizzante. Le celebrazioni dopo ogni gol sono diventate un rituale, e le vittorie hanno unito i tifosi.

I supporters canadesi, sorprendenti e coinvolgenti, hanno trovato una nuova identità attraverso il calcio, e questo è evidente non solo negli stadi, ma anche oltre. La tv e i raduni pubblici nei parchi hanno portato momenti di comunione e gioia collettiva, e il Canada si sta affermando come una nazione calcisticamente vivace, desiderosa di competere a livelli più alti.

La sfida contro il Marocco non sarà semplice, ma la luce che brilla su questo gruppo di giocatori e sull’intero movimento calcistico canadese è un chiaro segno che la strada tracciata è quella giusta. La tenacia, la determinazione e l’amore della nazione per il calcio potrebbero rivelarsi fattori decisivi.

Il Canada è pronto a dimostrare che, sebbene i pronostici possano pender dalla parte degli avversari, la convinzione e il potenziale di una squadra che ha già fatto la storia possono portarla lontano nel torneo. L’appuntamento è per il 4 luglio, una data che promette di essere memorabile per il calcio canadese.

Fonti: Italpress, FIFA.com

FONTE ITALPRESS

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