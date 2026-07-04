4 Luglio 2026

Malagò e Abodi si incontrano: “Clima eccellente, molto soddisfatto della riunione” / Video

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026

Malagò: Opportunità per il Paese con Euro 2032

ROMA (ITALPRESS) – Giovanni Malagò, presidente della FIGC, si è dichiarato soddisfatto dopo la riunione con il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, tenutasi a Largo Brazzà. Il summit, durato quasi tre ore, ha visto la partecipazione dei presidenti di Coni e Cip, Luciano Buonfiglio e Marco Giunio De Sanctis, oltre a Michele Uva, executive director for Euro 2032 per l’Italia, e Massimo Sessa, commissario straordinario per gli stadi. Malagò ha sottolineato l’importanza di ottenere risposte certificate sugli stadi entro il 31 luglio, in quanto l’UEFA ha scadenze rigorose da rispettare. “Vediamo questa situazione come un’opportunità per il Paese, poiché potrebbero emergere stadi che supporteranno i cinque impianti iniziali”, ha dichiarato.

Il presidente della FIGC ha anche accennato all’incontro imminente con il presidente UEFA, Aleksander Čeferin. Riguardo agli stadi in fase di valutazione per Euro 2032, ha confermato che il futuro impianto della Roma a Pietralata è incluso nel ragionamento. Inoltre, Malagò ha affrontato argomenti relativi a Milano Cortina e ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali del 2028, sottolineando l’impegno a garantire che le infrastrutture siano pronte in tempo.

Il Ruolo del Governo nel Calcio Italiano

Durante l’incontro, Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, ha evidenziato l’importanza di un rapporto rinnovato tra calcio e governo. “Abbiamo avviato un dialogo costruttivo, è cruciale mantenere una visione collettiva evitando i personalismi”, ha detto Buonfiglio. “Giovanni ha una sfida significativa, il suo ruolo è molto impegnativo, soprattutto se paragonato ai presidenti della Serie A”.

Marco Giunio De Sanctis, presidente del Cip, ha altresì espresso gratitudine al ministro Abodi per l’impegno mostrato nel risolvere questioni pendenti legate a Milano Cortina. “Attendiamo la definizione delle royalties, mentre come Cip aspettiamo solo il minimo garantito di 5,4 milioni più IVA per tre anni”, ha affermato. Inoltre, De Sanctis ha insistito sulla necessità di un’attenzione rinnovata dal governo verso il Coni e il Cip, soprattutto poiché i fondi statali risultano fermi da nove anni, nonostante il movimento paralimpico continui a crescere.

Buonfiglio e De Sanctis si sono detti speranzosi per il futuro degli sport in Italia, evidenziando come il clima di collaborazione pi possa generare risultati positivi a lungo termine. L’accento sull’importanza del supporto governativo si fa sempre più forte, specialmente in un periodo in cui gli eventi sportivi internazionali possono portare un notevole ritorno economico e sociale per il Paese. Gli stadi e le infrastrutture non sono solo luoghi di competizione, ma rappresentano anche un’opportunità di sviluppo e crescita per le comunità locali.

Nel complesso, l’incontro ha segnato un passo avanti significativo nella cooperazione tra diverse entità sportive e il governo, mirando a presentare un dossier forte e convincente per le prossime competizioni internazionali. La sfida attuale è quella di garantire che tutto sia in ordine in tempo per le scadenze della UEFA, con un occhio vigile sulle necessità locali e sul futuro dello sport italiano.

— foto IPA Agency —

(ITALPRESS)

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FONTE ITALPRESS

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