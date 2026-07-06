6 Luglio 2026

Malagò: a giorni il nuovo dt della Nazionale, caso Balogun inaccettabile.

Anna Gaia Cavallo 6 Luglio 2026

Maldini Ideal DT per la Nazionale: Le Parole di Malagò

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha recentemente espresso il suo favore per Paolo Maldini come direttore tecnico della Nazionale. Intervenendo ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1, Malagò ha dichiarato: “Maldini è il profilo ideale per questo ruolo. Questa settimana mi prendo per valutare tutto. Un presidente deve sempre avere piani B e C”. Riguardo al futuro ct, ha sottolineato: “Non ho parlato con nessuno, sarebbe in contraddizione con il mio approccio collaborativo. È importante che il nuovo allenatore venga scelto assieme al direttore tecnico.”

Mentre si discute sul futuro della Nazionale, Malagò evidenzia anche la necessità di una rifondazione del movimento calcistico. “Ci sono giovani talenti da valorizzare nei prossimi anni, con appuntamenti cruciali come la Nations League e le qualificazioni per Euro 2028”, ha aggiunto. “La sfida è costruire atleti di alta qualità nel prossimo ciclo di sei anni.”

Il Caso Balogun e Le Preoccupazioni Politiche

Malagò ha affrontato anche il controverso caso Balogun, descrivendolo come “un’assurdità” con chiare implicazioni politiche. “È un precedente pericoloso”, ha affermato. “Il calcio dovrebbe basarsi sulla meritocrazia, e una decisione così a favore di una sola parte mina questa base.” Ha sottolineato come la politica possa dare un grande supporto al calcio, sia attraverso sgravi fiscali che con iniziative per il settore giovanile.

“La disponibilità delle società di Serie A è fondamentale per soddisfare le esigenze della Nazionale”, ha affermato Malagò, evidenziando l’importanza di collaborare su ritiro, stage e utilizzo dei giocatori. “Ci rendiamo conto di aver toccato il fondo, ora serve un vero lavoro di squadra.”

La Questione del Tempo Effettivo e il Futuro del Calcio

Malagò ha anche discusso dell’idea di implementare il tempo effettivo, una proposta che potrebbe migliorare lo spettacolo calcistico. “Questo campionato del mondo mostra come si giochi molto di più a pallone, diminuendo simulazioni e perdite di tempo”, ha detto. “Il VAR si è dimostrato uno strumento indispensabile, contribuendo a garantire giustizia nelle decisioni arbitrali.”

Secondo Malagò, la strada da seguire è quella della meritocrazia. “Con una maggiore uniformità sulla durata del gioco, i giocatori più capaci possono dimostrare il loro valore. Ci sono tanti aspetti da considerare, ma l’obiettivo è chiaro: migliorare il nostro calcio.”

In un contesto in continua evoluzione, il presidente della Figc ha chiuso evidenziando come una nuova presa di consapevolezza possa aprire la strada a un futuro più proficuo per il calcio italiano. Riportando la cultura del gioco e la passione per lo sport, la federazione ha davanti a sé sfide cruciali ma anche opportunità da cogliere.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, rimani sintonizzato su Italpress e altre fonti ufficiali.

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

20260706_0057.jpg

Inghilterra batte Messico: Bellingham e Kane trascinano la squadra ai quarti di finale.

Anna Gaia Cavallo 6 Luglio 2026
20260705_0565.jpg

Sinner avanza ai quarti di Wimbledon, supera il giapponese Mochizuki con determinazione.

Anna Gaia Cavallo 6 Luglio 2026

Haaland guida la Norvegia, mentre il Brasile di Ancelotti dice addio al Mondiale.

Anna Gaia Cavallo 6 Luglio 2026
IPA86405488.jpg

Ferrari trionfa a Silverstone: Leclerc vince, Hamilton terzo. Antonelli deluso per problema tecnico.

Anna Gaia Cavallo 6 Luglio 2026
20260705_0501.jpg

Balogun, squalifica sospesa: Trump festeggia, “Fifa corregge un’ingiustizia”.

Anna Gaia Cavallo 5 Luglio 2026
IPA86408025.jpg

Del Toro trionfa nella seconda tappa del Tour, Vingegaard mantiene la maglia gialla.

Anna Gaia Cavallo 5 Luglio 2026
WhatsApp-Image-2026-07-05-at-16.21.53.jpeg

Meriano e Codato trionfano nel due senza alla storica Henley Royal Regatta.

Anna Gaia Cavallo 5 Luglio 2026
Duplantis.jpg

Duplantis punta a superare i 6,40 metri nel salto con l’asta.

Anna Gaia Cavallo 5 Luglio 2026
IPA86261972-e1783246507850.jpg

Denzel Dumfries trasferito ufficialmente al Real Madrid: l’Inter ha concluso l’affare.

Anna Gaia Cavallo 5 Luglio 2026
Screenshot-2026-07-03-143637.jpg

Zola: “Auguro successo a Malagò, Maldini un grande professionista” – Video esclusivo

Anna Gaia Cavallo 5 Luglio 2026
Tevez.jpg

Italia e Argentina: ripartenza con Conte e Maldini, mentre Messi guida i biancocelesti.

Anna Gaia Cavallo 5 Luglio 2026
Pogacar.jpg

Tour de France parte da Barcellona: Pogacar punta al quinto titolo, Vingegaard sfida decisiva.

Anna Gaia Cavallo 5 Luglio 2026

Ultimissime

Malago-2-1.jpg

Malagò: a giorni il nuovo dt della Nazionale, caso Balogun inaccettabile.

Anna Gaia Cavallo 6 Luglio 2026
Screenshot 2026-07-06 104912

Il Mattino: “Napoli, prima le cessioni poi il mercato: Allegri valuta la rosa, Manna prepara le uscite”

redazione 6 Luglio 2026
Carabinieri-Ros-1.jpg

Omicidi nel Gargano: blitz dei Ros, arresti per gravi reati legati alla mafia.

Anna Gaia Cavallo 6 Luglio 2026
Screenshot 2026-07-06 091847

Repubblica: “Napoli, vincere risparmiando. Il codice del presidente nel calcio che cambia”

redazione 6 Luglio 2026
Screenshot 2026-07-06 084720

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Bellanova torna in corsa: il casting per la fascia destra entra nel vivo”

redazione 6 Luglio 2026