Maggio: “Scudetto? Il mio pronostico sul Napoli, bene Gattuso”

Christian Maggio ex calciatore del Napoli ed ora al Benvento ha parlato della corsa scudetto e della Serie A a Radio Goal.

Secondo Christian Maggio il Napoli può dire la sua nella corsa scudetto, l’ex azzurro ai microfoni di Radio Goal commenta anche l’avvio della nuova Serie A. Si comincia dal Benevento, squadra che in tre partite ha già raccolto sei punti: “Vogliamo fare quante più vittorie possibile, così da raggiungere la salvezza. La società si è mossa bene sul mercato ed i nuovi stanno dando un grande contributo alla causa“.

Impossibile non trattare il tema coronavirus, che tanto sta facendo discutere e rischia di bloccare anche il campionato italiano. “La situazione è davvero molto difficile” dice Maggio che aggiunge: “Ci sono tanti calciatori positivi e sicuramente c’è preoccupazione, ora però dobbiamo cercare di andare avanti“. Si torna dunque al campionato e alla corsa scudetto con il Napoli che, secondo Maggio, è “tra le favorite per lo scudetto insieme con Juve e Inter. La società partenopea ha fatto degli ottimi investimenti sul mercato e Gattuso sta facendo un ottimo lavoro. Ci sono calciatori importanti che possono contribuire a questo obiettivo“. Ma anche le avversarie sono molto attrezzate come l’Inter che “impressiona perché si può permettere in panchina un calciatore come Eriksen”.