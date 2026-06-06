Luxemburgo vs Italia: formazioni ufficiali per l’amichevole internazionale. Scopri i dettagli!

Francesco Pio Esposito Brilla con il Primo Gol in Nazionale

Francesco Pio Esposito festeggia il suo primo gol con la Nazionale italiana senior nella partita amichevole contro l’Estonia (@azzurri). Questo traguardo segna un momento significativo nella carriera del giovane attaccante, promettendo un futuro luminoso in azzurro.

Debutti e Novità nella Formazione Italiana

In questa amichevole contro il Lussemburgo, l’Italia offre la possibilità di debuttare a otto dei titolari, con un mix di talento giovane e esperienza. Tra i neofiti ci sono Luca Koleosho, Cher Ndour e Davide Bartesaghi. Marco Palestra, nonostante la sua giovane età, non è convocato a causa di un infortunio.

La partita avrà inizio allo Stade de Luxembourg alle 19:45 ora del Regno Unito (20:45 CEST). Gli appassionati possono seguire tutti gli aggiornamenti e le azioni in diretta attraverso il Liveblog.

Questo incontro rappresenta il primo di due test per l’Italia sotto la guida del commissario tecnico ad interim Silvio Baldini, recentemente promosso dalla Nazionale Under-21 in seguito alle dimissioni di Gennaro Gattuso e al fallimento nei playoff per il Mondiale. La squadra, con una freschezza evidente, include molti talenti emergenti ansiosi di dimostrare il proprio valore.

Solo Gianluigi Donnarumma, presente in campo come capitano, rappresenta l’ossatura più esperta della formazione. Gli altri, come il giovane attaccante Francesco Pio Esposito, il centrocampista Niccolò Pisilli della Roma e il difensore Marco Palestra dell’Atalanta, hanno già accumulato esperienze internazionali, ma sono ben lontani dall’aver raggiunto il massimo della loro carriera.

Il tecnico Baldini ha deciso di puntare su una linea verde, e i tifosi aspettano con ansia di vedere come i nuovi talenti si comporteranno in campo, a partire dal debuttante Cher Ndour del Fiorentina e Pietro Comuzzo, nonché da Koleosho, attaccante del Paris FC, e Bartesaghi, terzino del Milan. Con l’assenza di Palestra a causa di un lieve infortunio all’adduttore, Costantino Favasuli avrà l’opportunità di mostrare le sue qualità nel ruolo di terzino destro.

Le Statistiche e il Passato della Nazionale Italiana

Quella di sabato sarà la decima sfida tra Italia e Lussemburgo; storicamente, gli Azzurri hanno registrato un dominio quasi totale, con vittorie in tutte le partite eccetto una, durante il pareggio per 1-1 avvenuto nel giugno 2014. Questo incontro rappresenta, quindi, non solo una chance per testare i nuovi elementi ma anche un’opportunità per mantenere viva la tradizione vincente contro i lussemburghesi.

La partita sarà visibile su FuboTV negli Stati Uniti, mentre in Italia gli appassionati potranno sintonizzarsi su Rai 1 o attraverso l’app di Rai. Così facendo, i tifosi seguiranno ogni attimo dell’azione, da un lato sfruttando un’ottima qualità di trasmissione e dall’altro avendo la possibilità di sostenere la propria squadra dal vivo.

Le formazioni ufficiali sono le seguenti:

Luxemburgo: Moris; Jans, Korac, Carlson, Michael Pinto; V Thill, Martins, Olesen, Moreira, Bohnert; Sinani.

Panchina del Lussemburgo: Pereira, Fox, Mahmutovic, Duarte, Selimovic, Curci, Muratovic, Veiga, Goncalves, Kadamani, S Thill, Duarte.

Italia: Donnarumma; Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Pisilli; Cherubini, Pio Esposito, Koleosho.

Panchina dell’Italia: Daffara, Palmisani, Palestra, Mane, Camarda, Reggiani, Berti, Faticanti, Fini, Ekhator, Inacio, Dagasso, Ahanor, Fortini.

Arbitro: Kooj (NED).

Fonte: FIGC, Soccerway.

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