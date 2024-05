RILEGGI IL LIVE Napoli-Bologna: 0-2 “Anadate a lavorare” si alza il coro del Maradona

LIVE Napoli-Bologna, diretta e gol del match valido per la 36 giornata del campionato di serie A 2023/2024.

Il Napoli, campione d’Italia in carica, ospita il Bologna nella 36ª giornata di Serie A in una sfida cruciale per le ambizioni europee di entrambe le squadre. Gli azzurri puntano a un posto in Europa League o Conference dopo una stagione complicata, mentre i felsinei sperano di conquistare punti preziosi per coronare il sogno Champions.

NAPOLI-BOLOGNA SECONDO TEMPO

La partita finisce sotto in fischi assordanti del Maradona

“Anadate a lavorare” si alza il coro del Maradona

Tiro brutto di Mazzocchi da fuori. Il Napoli vicino ad un’altra sconfitta, il match al Maradona è alle battute finali.

Zirkzee fuori e dentro Castro. Problema muscolare per l’attaccante del Bologna, molto triste in panchina. La sua stagione potrebbe essere finita.

Cambio Napoli: Fuori Cajuste dentro Raspadori

Giocatona di Ngonge che libera Osimhen che bacia il palo

Cambio Napoli: Fuori Politano dentro Ngonge

Di Lorenzo scarica per Politano: si accentra e calcia con il suo mancino, Ravaglia è bravo e respinge.

Il Napoli prova a fare la partita e attacca a testa bassa. Azione offensiva con il pallone che arriva ad Anguissa: palla altissima.

Comincia il secono tempo

NAPOLI-BOLOGNA PRIMO TEMPO

Finisce il primo tempo, azzurri accompagnati dai fischi del Maradona.

Politano sbaglia il rigore del 1-2

Rigore per il Napoli, Osimhen atterrato in area felsinea

GOL Bologna, azzurri in confusione totale. fischi del Maradona

GOL Bologna, Di Lorenzo perde Ndoye che insacca

Partiti

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Bologna:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona. A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui , Traoré, Simeone, Ngonge, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, D’Avino, Ostigard, Raspadori.

BOLOGNA (4-1-4-1): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Aebischer, Urbanski, Odgaard; Zirkzee. All. Motta. A disposizione: Bagnolini, Skorupski, Ilic, Moro, Orsolini, Karlsson, Corazza, El Azzouzi, Castro, Lykogiannis, De Silvestri, Beukema, Saelemaekers, Fabbian.

L’incontro Napoli-Bologna si giocherà sabato 11 maggio 2024 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, con calcio d’inizio fissato alle ore 18.

La partita sarà trasmessa in diretta tv da DAZN, accessibile tramite l’app fruibile su smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation), Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. Sarà inoltre visibile su Zona DAZN, al canale 214 di Sky.

Per seguire Napoli-Bologna in diretta streaming, basterà collegarsi al sito ufficiale di DAZN o scaricare l’app dedicata su dispositivi portatili come tablet e smartphone.

La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Questo big match potrebbe essere cruciale per le sorti delle due squadre in chiave qualificazione alle competizioni europee, con il Napoli che cercherà di sfruttare il fattore campo e il Bologna determinato a proseguire la sua corsa verso la Champions League.