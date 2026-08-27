27 Agosto 2026

Libia, la vice inviata Onu incontra la Corte dei Conti per discutere le riforme su carburante e medicinali

Anna Gaia Cavallo 27 Agosto 2026
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TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – La vice inviata ONU Ulrika Richardson, con UNDP, UNODC, UNSMIL e OMS, ha incontrato la Corte dei Conti e la commissione anticorruzione per discutere riforme su sussidi al carburante e forniture di medicinali. E secondo quanto riportato da UNSMIL in un comunicato su Facebook, le discussioni hanno evidenziato le pressioni del sistema di sussidi sulle finanze pubbliche e le opportunità di deviazione e contrabbando, sottolineando la necessità di maggiore trasparenza e controlli.

Sul fronte dei medicinali, è emerso che la debole pianificazione e il mancato rispetto dei controlli sugli acquisti portano a sprechi di risorse senza garantire ai pazienti i farmaci necessari.

I partecipanti hanno concordato che una riforma efficace richiede maggiore coordinamento tra le istituzioni libiche, e hanno accolto le raccomandazioni congiunte della Corte dei Conti e della commissione anticorruzione per passare dall’analisi all’attuazione.

Le Nazioni Unite hanno ribadito la disponibilità a rafforzare il sostegno politico e tecnico a questi sforzi.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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