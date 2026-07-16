Lautaro colpisce al 92′: l’Argentina raggiunge la Spagna in finale.

Argentina rimonta l’Inghilterra e vola in finale del Mondiale 2026

ATLANTA (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il 15 luglio 2026, l’Argentina ha dimostrato la sua grandezza calcistica, rimontando l’Inghilterra per 2-1 nella semifinale della FIFA World Cup. Questo trionfo ha permesso all’Albiceleste di conquistare un posto nella finale contro la Spagna, prevista per domenica.

La partita, giocata allo stadio Mercedes-Benz di Atlanta, è iniziata con un’alta tensione tra le due squadre. I primi 45 minuti sono stati caratterizzati da un gioco fisico e dalla scarsità di occasioni da gol. L’Inghilterra ha cercato di imporre il proprio gioco, avvicinandosi alla porta argentina, ma il portiere Emiliano Martinez ha mantenuto un’ottima prestazione, bloccando ogni tentativo britannico.

Fase di gioco e occasioni

Nel primo tempo, l’Argentina ha faticato a creare occasioni significative, ma al 42′ Enzo Fernandez ha rischiato di portare in vantaggio la sua squadra con un potente tiro da lontano, che è andato di poco a lato. Entrambe le squadre si sono ritirate negli spogliatoi sul punteggio di 0-0, riflettendo l’intensità e l’equilibrio della contesa.

La ripresa ha visto un’accelerazione del gioco da parte dell’Argentina, ma la squadra ha subito un colpo inaspettato quando l’Inghilterra è passata in vantaggio. Una veloce ripartenza britannica ha portato a un cross di Rogers che ha sorpreso la difesa argentina. Gordon, abilissimo a eludere Molina, ha insaccato alle spalle di Martinez, portando il punteggio sull’1-0.

La reazione dell’Argentina

La rete subita ha scosso gli argentini, che hanno immediatamente cercato di reagire. Le occasioni sono aumentate e al 76′ Mac Allister ha colpito il palo, un chiaro segnale che l’Argentina era intenzionata a non mollare. L’intensità del gioco si è mantenuta alta e l’Inghilterra si è trovata costretta a difendersi.

A cinque minuti dalla fine, l’Argentina ha pareggiato grazie a un tiro da fuori area di Enzo Fernandez, deviato da Pickford, che non è riuscito a trattenere il pallone. L’1-1 ha galvanizzato i ragazzi di Scaloni, pronti a spingere per la vittoria.

Il finale di partita è stato avvincente, con Mac Allister che ha nuovamente colpito il palo al secondo dei nove minuti di recupero. La fortuna ha assistito l’Argentina: Messi, con la sua abituale visione di gioco, ha recuperato il pallone e ha servito Lautaro Martinez, che con un colpo di testa ha segnato il gol della vittoria, fissando il punteggio finale sul 2-1.

La finale attesa e le aspettative

Con questo trionfo, l’Argentina ottiene l’accesso alla finale del Mondiale, dove affronterà la Spagna. La nazionale di Scaloni è ora a un passo dalla conquista del secondo titolo consecutivo, un obiettivo ambizioso che mette alla prova il talento e la determinazione della squadra.

L’esperienza e la qualità dei giocatori argentini, unita al carisma di Messi e alla freschezza di giovani talenti come Fernandez e Martinez, rendono la finale un appuntamento da non perdere. La Spagna, con il suo stile di gioco veloce e tecnico, rappresenta una sfida impegnativa, ma l’Argentina ha dimostrato di poter affrontare ogni avversario con coraggio e determinazione.

Il match di domenica promette di essere emozionante e ricco di spunti, con milioni di tifosi argentini e spagnoli pronti a sostenere le proprie squadre. La finale del Mondiale è sempre un palcoscenico speciale, e le attese sono palpabili.

La comunità calcistica mondiale osserva con curiosità e emozione, mentre si prepara a celebrare l’epilogo di un torneo che ha già riservato tante sorprese e momenti indimenticabili. Non resta che aspettare il fischio d’inizio per scoprire chi avrà la meglio in questo grande classico del calcio mondiale.

Fonti:

FIFA

Italpress

SportMediaset

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FONTE ITALPRESS

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