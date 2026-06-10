10 Giugno 2026

Kolo Muani disponibile per il ritorno alla Juventus dopo l’esperienza al Tottenham.

redazione 9 Giugno 2026
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Kolo Muani: L’Interesse della Juventus Cresce

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA – 2 DICEMBRE: Randal Kolo Muani del Tottenham Hotspur osserva durante la partita di Premier League tra Newcastle United e Tottenham Hotspur allo St James’ Park il 2 dicembre 2025. (Foto di George Wood/Getty Images)

Recenti notizie suggeriscono che Randal Kolo Muani sia favorevole a un ritorno alla Juventus la prossima estate. I Bianconeri stanno intensificando le trattative con il Paris Saint-Germain (PSG) per assicurarsi non solo il talento francese, ma anche Alexander Sørloth. La Juventus ha bisogno di rinnovare completamente il proprio attacco a causa dell’imminente partenza di Dusan Vlahovic, che lascerà il club a parametro zero alla scadenza del suo contratto, fissata per il 30 giugno. Inoltre, Lois Openda e Jonathan David non hanno soddisfatto le aspettative nella loro prima stagione a Torino, portando i bianconeri a considerare offerte per entrambi durante l’estate.

Trattative Attuali con il PSG

Come riportato da fonti autorevoli come Romeo Agresti di Sky Sport e Tuttosport, la Juventus è attivamente coinvolta in discussioni con il PSG riguardo a Kolo Muani. Dai report di Tuttosport emerge che la richiesta da parte dei parigini è di circa 35 milioni di euro, ma la dirigenza bianconera è riluttante a superare la soglia di 30 milioni.

Inoltre, la Juventus ha già avviato trattative con l’Atletico Madrid per il trasferimento di Sørloth, avendo raggiunto un accordo con l’attaccante norvegese. Tuttavia, il focus rimane maggiormente su Kolo Muani, con cui la Juventus ha già instaurato rapporti positivi.

La situazione contrattuale di Kolo Muani è interessante: il suo contratto con il PSG scadrà nel giugno 2028, e potrebbe accelerare i negoziati per un prestito con obbligo di riscatto, vincolato a condizioni prestabilite. Questo approccio potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti, vista la mancanza di spazio per il francese nel progetto di Luis Enrique.

Impatto di Kolo Muani alla Juventus

Nonostante la mancanza di calcio Champions per la stagione 2026-27, Kolo Muani ha dimostrato di essere un attaccante di valore. Nella seconda metà della stagione 2024-25, ha segnato dieci gol in 22 presenze con la maglia della Juventus, dimostrando di potersi adattare rapidamente al calcio italiano. Il suo desiderio di tornare all’Allianz Stadium è evidente e la dirigenza bianconera sta seguendo attentamente la situazione.

Parallelamente agli sforzi per assicurarsi Sørloth, le comunicazioni riguardo Kolo Muani continuano a essere incoraggianti. Il francese ha mostrato disponibilità a tornare a vestire la maglia bianconera, un segnale positivo per la Juventus in un momento di significativa trasformazione del proprio attacco.

Parallelamente al (forte) pressing su #Sorloth, la #Juventus non molla #KoloMuani: proseguono anche i contatti per il francese, che ha dato piena disponibilità ai bianconeri 🔛⚪️⚫️ pic.twitter.com/09QHrf7PwJ

— Romeo Agresti (@romeoagresti) 8 Giugno, 2026

Con la pressione crescente per migliorare la formazione, la Juventus è chiamata a fare scelte strategiche, e l’acquisizione di Kolo Muani potrebbe rivelarsi fondamentale per il futuro del club. La combinazione di talenti come Kolo Muani e Sørloth rappresenterebbe un netto miglioramento rispetto alla scorsa stagione e potrebbe riportare la Juventus alle vette del calcio italiano.

Il mercato estivo si preannuncia caldo e le trattative per Kolo Muani non sono solo il riflesso delle manovre della Juventus, ma indicano anche un desiderio condiviso di dare vita a una nuova era, caratterizzata da freschezza e competitività sul campo.

Fonti: Sky Sport, Tuttosport.

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