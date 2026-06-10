Rennae Stubbs incredula per il crollo di Aryna Sabalenka al Roland Garros: “Non lo capisco”.

Aryna Sabalenka: Un’uscita inaspettata al Roland Garros 2023

Aryna Sabalenka ha affrontato un torneo deludente al Roland Garros di quest’anno, venendo eliminata nei quarti di finale. La tennista bielorussa, attuale numero uno del mondo, non è riuscita a ripetere la performance dell’anno precedente, quando raggiunse la finale.

Il suo avversario, Diana Shnaider, ha sorpreso tutti con una vittoria schiacciante, chiudendo il match con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-0. Sabalenka, che era la testa di serie numero uno del torneo, ha mostrato una inconsistenza preoccupante, che ha destato critiche nel mondo del tennis.

La prestazione di Sabalenka è stata influenzata anche dalle condizioni ventose del Court Philippe Chatrier. Inoltre, ha affrontato problemi fisici, tra cui un malessere che le ha causato tosse e nausea durante il gioco. Questi fattori potrebbero aver contributo al suo rendimento al di sotto delle aspettative.

Le Critiche di Rennae Stubbs alla Prestazione di Sabalenka

Rennae Stubbs, ex giocatrice professionista e ora commentatrice, ha analizzato la partita durante il suo podcast. Ha sottolineato come Sabalenka abbia commesso ben 57 errori non forzati e perso ben 10 giochi consecutivi, un dato allarmante per un’atleta di alto livello. Stubbs ha affermato: “Non puoi giustificare una sconfitta simile, soprattutto essendo in vantaggio 4-1 in un set decisivo.”

Le parole di Stubbs mettono in evidenza la difficoltà per i tennisti di mantenere la costanza dopo un grande successo. Sabalenka, che in precedenza aveva mostrato notevoli abilità sul campo, è apparsa visibilmente frustrata durante il match. “Il suo comportamento in campo era preoccupante; sembrava perdere completamente il controllo,” ha aggiunto Stubbs.

La critica ha toccato anche il tema dell’importanza della reazione di un giocatore. Quando un atleta si lascia andare a comportamenti negativi, questo può influenzare anche il morale dell’avversario, creandogli nuove opportunità. Questo aspetto mentale del gioco è fondamentale e Sabalenka deve lavorarci su.

Le Sfide di Sabalenka con le Condizioni del Gioco

Sabalenka non è nuova alle difficoltà causate dal vento al Roland Garros. In passato, aveva già vissuto situazioni simili, come nella finale del 2025 contro Coco Gauff, in cui, nonostante un buon inizio, ha subito un clamoroso recupero. La sua difficoltà ad adattarsi alle condizioni atmosferiche di Parigi è diventata un punto di discussione tra allenatori e commentatori.

Al termine del match contro Shnaider, Sabalenka è apparsa frustrata e visibilmente scossa dall’esperienza. Con il cielo blu sopra di lei, l’atleta ha lasciato il campo, una scena che evidenzia la sua insoddisfazione per l’andamento del torneo e delle condizioni di gioco.

Il suo futuro al Roland Garros è ora incerto, ma è chiaro che la pressione di essere la giocatrice da battere comporta anche delle sfide uniche. La comunità tennistica è in attesa di vedere come Sabalenka affronterà questi ostacoli nelle prossime competizioni.

Nel mondo del tennis ci si chiede se un’altra tennista, come Mirra Andreeva, possa avvicinarsi ai livelli di Sabalenka. Questo interrogativo apre a nuove prospettive per il futuro di Aryna e per la sua carriera, che merita di essere monitorata con attenzione.

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Fonti ufficiali: WTA Tennis, Roland Garros, ESPN.

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