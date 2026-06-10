10 Giugno 2026

Romeo conquista il Lido delle Monache a Posillipo: un’estate da non perdere!

Anna Gaia Cavallo 9 Giugno 2026
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Napoli, un nuovo capitolo per le spiagge storiche di Posillipo: i risultati del bando dell’Autorità Portuale segnano un cambiamento significativo nell’economia balneare. Le offerte per la gestione delle spiagge, in particolare sotto il famoso Palazzo Donn’Anna, hanno visto rialzi che superano il 3.500% rispetto alle base d’asta, cambiano radicalmente la distribuzione delle concessioni balneari.

Rialzi Record e Nuovi Gestori

Il Lotto C, noto come Lido delle Monache, è stato oggetto di un interesse particolare. La società Romeo Alberghi, di Alfredo Romeo, ha investito 127 mila euro per affittare i 504 metri quadrati di arenile, portando un aumento stratosferico del 3.502% rispetto alla base d’asta di circa 3.525 euro. In confronto, la storica gestione del Bagno Sirena, che aveva presentato un’offerta di 20 mila euro, potrebbe presentare ricorso.

Negli altri lotti, ci sono novità significative ma anche conferme. Bagno Ideal ha vinto il Lotto A con un punteggio finale di 87,50, offrendo 67 mila euro per 1.154 metri quadrati, un rialzo del 1.871%. Bagno Elena ha mantenuto il Lotto B, con un’offerta di 53 mila euro per 1.183 metri quadrati e un rialzo del 1.404%.

Un’importante esclusione è quella di Palazzo Petrucci, il quale è stato escluso dalla gara per una irregolarità legata alla presentazione dell’offerta basata su una cifra non aggiornata. Nonostante ciò, l’azienda ha dichiarato di non voler impugnare la decisione.

Incremento Economico e Investimenti per la Collettività

Il risultato di questo bando segna un’evoluzione sostanziale nei canoni concessori. L’importo totale incassato dall’Autorità Portuale è salito a 250 mila euro, rispetto ai poco più di diecimila euro degli anni passati. Questo rappresenta un incremento medio pari al 2.300%, un segno tangibile del crescente valore delle risorse marine.

Il presidente dell’Autorità Portuale, Eliseo Cuccaro, ha sottolineato come “il mercato ha risposto” e ha evidenziato l’importanza di utilizzare questi fondi per il bene della collettività, con progetti che potrebbero includere l’attrezzamento di un ulteriore 40% di spiaggia pubblica a Posillipo.

La procedura di assegnazione delle spiagge è stata definita complessa e innovativa, essendo la prima del suo genere in Italia, dove storicamente le spiagge sono gestite dai Comuni. Cuccaro ha evidenziato che approcci rigorosi verranno mantenuti anche nelle future assegnazioni per altre aree come i campi boa e i pontili a Nisida e Mergellina.

Regolamenti e Servizi per i Cittadini

Nonostante i rialzi eccezionali, i nuovi gestori delle concessioni dovranno attenersi a specifici obblighi sociali e di servizio definiti nel bando. Questi includono tariffe agevolate per l’ingresso e agevolazioni per residenti, famiglie numerose con almeno tre figli minori, under 18, over 65 e persone con disabilità. Ulteriormente, i gestori sono tenuti a garantire l’accesso e la pulizia anche dell’arenile libero adiacente.

Le assegnazioni hanno una durata iniziale di due anni e diventeranno definitive a seguito delle verifiche da parte dell’Autorità Portuale. I termini per eventuali ricorsi amministrativi decorrono dalla pubblicazione della delibera, con l’intenzione dell’ente di accelerare i tempi per l’inizio dell’attività dei nuovi operatori, dato che la stagione balneare è già in corso.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale dell’Autorità Portuale di Napoli e gli aggiornamenti sulle assegnazioni.

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