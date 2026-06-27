Juventus vicino a Vlahovic, Besiktas è l’unica alternativa concreta.

Dusan Vlahovic e il Futuro: Le Opzioni per il Talento Serbo

Dusan Vlahovic è attualmente al centro dell’attenzione nel mondo del calcio, mentre il suo contratto con la Juventus si avvicina alla scadenza. Questa situazione ha attirato l’interesse di diversi club europei, ma secondo le ultime indiscrezioni, Besiktas sembra essere l’unica vera alternativa per il calciatore serbo.

Situazione Contrattuale con la Juventus

La Juventus ha provato a rinnovare il contratto di Vlahovic, ma i negoziati non hanno portato ai risultati sperati. La scadenza del contratto è fissata per martedì 30 giugno e, senza un cambiamento dell’ordine delle cose, il centravanti lascerà la Juventus a parametro zero. Attualmente, è stata presentata un’ulteriore offerta da parte dei Bianconeri: un contratto di un anno a un salario di circa 8 milioni di euro a stagione. Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, Vlahovic e il suo entourage non hanno ancora risposto.

La scadenza imminente del contratto è stata definita un “ultimatum” per il calciatore e i suoi rappresentanti, costringendoli a prendere una decisione rapida riguardo il proprio futuro.

Interessi Esterni: Bayern Monaco e Barcellona

Negli ultimi giorni, si è parlato di un possibile interesse da parte di club come Bayern Monaco e Barcellona, entrambi pronti a cogliere al volo l’opportunità di ingaggiare un calciatore di talento come Vlahovic a costo zero. Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, nessuna delle due squadre ha ancora presentato un’offerta formale. Questo apre la strada a Besiktas, club turco che sembra pronto a fare sul serio.

Oltre alle trattative con la Juventus, Vlahovic potrebbe avere l’opportunità di riunirsi con un allenatore che ha già avuto un impatto positivo sulla sua carriera. Vincenzo Italiano, attuale tecnico di Besiktas, ha già allenato Vlahovic ai tempi della Fiorentina, dove l’attaccante serbo ha vissuto la sua stagione più prolifica.

Besiktas è Pronto a Puntare su Vlahovic

Secondo le recenti notizie, Besiktas è pronto a investire fino a 30 milioni di euro, considerando il costo del salario del giocatore, il bonus di firma e le commissioni per il suo agente. L’offerta include un contratto da 10 milioni di euro a stagione e un bonus di firma di circa 5 milioni, cifre che potrebbero risultare allettanti per Vlahovic, considerando che si tratterebbe di un contratto a lungo termine.

Il club turco sembra intenzionato a costruire una squadra competitiva e Vlahovic rappresenterebbe un tassello fondamentale in questo progetto. Con il mercato in continua evoluzione, le prossime ore saranno determinanti per capire se la Juventus riuscirà a trattenere il calciatore o se quest’ultimo deciderà di intraprendere una nuova avventura in Turchia.

Spezzatori: Randal Kolo Muani in Cambio?

In caso Vlahovic decida di andare via, la Juventus ha messo gli occhi su Randal Kolo Muani come alternativa. Il calciatore francese ha mostrato grandi qualità nelle ultime stagioni, e un trasferimento per lui potrebbe rappresentare una buona opportunità per i Bianconeri. Queste trattative potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni, mentre la Juventus si prepara anche a valutare altre opzioni di mercato.

L’incertezza sul futuro di Vlahovic è palpabile, e molti tifosi della Juventus sperano che possa rimanere nel club, offrendo nuove emozioni nella prossima stagione. La decisione finale spetterà al giocatore, ma le opzioni sono chiaramente sul tavolo.

Il Futuro di Dusan Vlahovic: Cosa Aspettarsi?

Resta da vedere quale sarà il destino di Dusan Vlahovic. Con l’arrivo della scadenza del contratto, l’attenzione è alta sulle sue scelte. La situazione offre chiaramente moltissime possibilità: da un prolungamento con la Juventus a un trasferimento a Besiktas o altrove. Saranno le prossime ore a delineare le scelte che il serbo dovrà affrontare nel suo percorso professionale.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardo il futuro di Vlahovic e altre notizie di calciomercato, seguite i principali media sportivi e siti affidabili come La Gazzetta dello Sport e Sky Sport.

Fonti

La Gazzetta dello Sport

Sky Sport

Il futuro è incerto, ma una cosa è certa: Dusan Vlahovic è destinato a rimanere un nome caldo nel panorama del calcio internazionale nel breve periodo.

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