Juventus in corsa per Brahim Diaz con Perez ancora presidente del Real Madrid.

Brahim Diaz nel mirino della Juventus per il mercato estivo 2026

MADRID, SPAGNA – 14 MAGGIO: Brahim Diaz del Real Madrid osserva durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Real Oviedo allo Stadio Santiago Bernabeu il 14 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Florentino Perez ha trionfato nelle recenti elezioni presidenziali del Real Madrid, un evento che, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe favorire le chance della Juventus di ingaggiare Brahim Diaz quest’estate.

La Juventus ha messo Brahim Diaz al centro delle proprie strategie per il mercato estivo del 2026. Secondo le fonti di Gazzetta, l’internazionale marocchino è visto come la priorità per il reparto offensivo dal mister Luciano Spalletti, desideroso di rinforzare ulteriormente l’Old Lady nella zona finale del campo.

Il futuro di Brahim Diaz: potenziale aumento della concorrenza

Con il prolungamento del mandato di Florentino Perez, la situazione si evolve ulteriormente a Madrid. Perez ha già annunciato un investimento di 150 milioni di euro per un grande acquisto, presumibilmente in attacco. Questa mossa potrebbe ridurre ulteriormente il tempo di gioco per Diaz al Bernabeu.

Inoltre, con il rientro di Nico Paz, che ha trascorso due stagioni in prestito al Como, la competizione per un posto da titolare nel reparto offensivo del Real Madrid diventa ancora più accesa. Questo scenario potrebbe spingere Diaz a considerare altre opzioni, data l’incertezza sulla sua posizione nella squadra.

Gazzetta, tuttavia, sottolinea che attualmente non ci sono accordi tra la Juventus e il Real Madrid, né con il giocatore stesso. Brahim sembra non avere fretta di discutere il suo futuro, situazione che lascia aperti diversi scenari sul suo possibile trasferimento.

Brahim Diaz e i Mondiali: un’opportunità per brillare

Brahim sarà uno dei protagonisti del Marocco ai prossimi Mondiali, e una performance di alto livello durante il torneo potrebbe attrarre l’attenzione di ulteriori club interessati al suo cartellino. La Juventus è consapevole che, se il giocatore impressionerà con le sue prestazioni, la concorrenza per assicurarselo aumenterà notevolmente.

In prospettiva, la Juventus intende riformare il proprio attacco per la campagna 2026-27 e sta anche avviando trattative per ingaggiare l’attaccante Alexander Sorloth e il centravanti Randal Kolo Muani. Questi movimenti rientrano in una strategia più ampia per migliorare la squadra e competere con i top club europei.

MADRID, SPAGNA – 22 OTTOBRE: Andrea Cambiaso della Juventus viene contrastato da Brahim Diaz del Real Madrid durante la fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26, partita tra Real Madrid C.F. e Juventus allo Stadio Santiago Bernabeu il 22 ottobre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

La Juventus è determinata a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo, e l’aggiunta di un talento come Brahim Diaz potrebbe rivelarsi fondamentale nel piano di rilancio. Con l’eventuale ingresso in scena di nuovi club per il giocatore, la società bianconera deve agire con tempestività per assicurarsi il talento marocchino.

In sintesi, la situazione di Brahim Diaz rimane fluida e ricca di possibilità. Con il mercato estivo che si avvicina, tanto il Real Madrid quanto la Juventus dovranno fare scelte strategiche per il benessere delle loro squadre. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere l’evoluzione di questa situazione, non solo per i club coinvolti, ma anche per i tifosi che attendono con ansia le novità riguardanti uno dei giovani talenti più promettenti del calcio europeo.

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