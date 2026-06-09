9 Giugno 2026

Mauresmo annuncia che le sessioni notturne del Roland Garros potrebbero trasferirsi a Suzanne Lenglen.

redazione 9 Giugno 2026
GettyImages-2216955114-scaled.jpg

Amelie Mauresmo sotto i riflettori a Roland Garros

Amelie Mauresmo, ex campionessa di tennis e attuale direttrice del torneo di Roland Garros, continua a suscitare opinioni contrastanti nel mondo del tennis. Il suo ruolo nel gestire un evento così prestigioso come il French Open pone sul tavolo una serie di questioni, che richiedono attenzione e riflessione.

Ogni anno, il torneo di tennis parigino attira milioni di appassionati da tutto il mondo, creando un’atmosfera unica. I migliori giocatori di tennis si sfidano sul campo, cercando di conquistare uno dei titoli più ambiti. Quest’anno, Mirra Andreeva e Alexander Zverev sono emersi come protagonisti, chiudendo un torneo caratterizzato da colpi di scena e storie sorprendenti.

Nonostante il fascino di Roland Garros, Mauresmo si è trovata a dover giustificare nuovamente una pratica controversa: la scarsa presenza di match femminili nelle sessioni serali sul campo Philippe Chatrier.

Le critiche sul palinsesto delle partite femminili

Il tema del palinsesto dei match femminili è un argomento ricorrente, con una crescente ondata di critiche nei confronti della scelta di non includere sufficienti partite delle donne nelle fasce orarie di maggiore visibilità. Nonostante le richieste di cambiamento, la situazione sembra rimanere stazionaria. Quest’anno, c’è stata una modifica significativa, con Naomi Osaka e Aryna Sabalenka che hanno giocato una partita serale, la prima in tre anni per le donne. Tuttavia, ciò non ha risolto le problematiche di fondo, poiché rappresenta ancora un’eccezione piuttosto che una regola.

Interpellata sulla questione, Mauresmo ha ribadito il suo punto di vista: “Vorrei ricordare che sul campo centrale, Philippe Chatrier, e sul Suzanne Lenglen, vengono programmate due partite femminili e due maschili ogni giorno. Stiamo cercando di soddisfare il maggior numero possibile di persone, tenendo conto di vari fattori e della lunghezza potenziale dei match.”

La presenza di incontri femminili nelle sessioni di prima serata è una questione che potrebbe influenzare la visibilità e la crescita del tennis femminile. Ogni nuova stagione, il dibattito si riaccende, alimentato dalla richiesta di maggiore equità e di rappresentanza nei momenti chiave.

Le prospettive per le sessioni serali su Court Suzanne Lenglen

Un altro argomento interessante emerso durante le discussioni riguarda la possibilità di ampliare le sessioni serali su un altro campo, il Suzanne Lenglen, che è attrezzato per ospitare match sotto le luci. Questo potrebbe aumentare le opportunità per le giocatrici di competere in orari di maggiore visibilità, riducendo la pressione su Philippe Chatrier.

Mauresmo ha affrontato la questione riguardo all’espansione delle sessioni serali: “Stiamo considerando anche queste possibilità. Quando discutiamo internamente, ci troviamo ad affrontare una questione legata alla capacità complessiva dello stadio.” Il Suzanne Lenglen ha una capacità inferiore rispetto al principale campo centrale, il che potrebbe limitare la sua implementazione per eventi serali, ma l’idea resta sul tavolo.

Ogni anno, il comitato esaminano queste questioni e le sfide associate, cercando di migliorare l’esperienza per i fan e i giocatori. Mantiene lucidità e strategia nei suoi commenti, consapevole dell’importanza delle sue decisioni.

L’equilibrio tra le esigenze di uomini e donne nel tennis è un argomento complesso, e la figura di Mauresmo come direttrice del torneo la mette in una posizione privilegiata, ma anche vulnerabile. Le sue scelte saranno criticate o applaudite a seconda dell’andamento del torneo e delle aspettative del pubblico.

Il tennis femminile, e in particolare la sua promozione, richiede uno sforzo concertato e Mauresmo è consapevole di questo. Le sue dichiarazioni lasciano intravedere le sue intenzioni e i suoi limiti, mentre il dibattito continua a infiammare gli animi degli appassionati.

Il monitoraggio delle decisioni sull’organizzazione delle partite, così come le reazioni del pubblico, saranno cruciali per vedere se ci saranno progressi significativi nei futuri tornei. Nel frattempo, la figura di Amelie Mauresmo resta centrale in questa dinamica complessa e affascinante.

Fonti ufficiali: FFT, Roland Garros, WTA.

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

GettyImages-2248045022-scaled.jpg

Zverev a Parigi: la vittoria non minaccia i favoriti di Wimbledon.

redazione 9 Giugno 2026
GettyImages-2267815262-scaled.jpg

Rybakina aggiunge un ulteriore torneo di preparazione con Andreeva e Osaka prima di Wimbledon.

redazione 9 Giugno 2026
GettyImages-2266237958-scaled.jpg

Andre Agassi predice un grande ritorno per Carlos Alcaraz dopo l’infortunio.

redazione 9 Giugno 2026
GettyImages-2279822661-scaled.jpg

Kim Kardashian e Lewis Hamilton: un momento romantico dopo il secondo posto al Gran Premio di Monaco.

redazione 8 Giugno 2026
GettyImages-2279572739-scaled.jpg

Andy Roddick smonta il racconto sulla sconfitta di Maja Chwalinska al Roland Garros.

redazione 8 Giugno 2026
GettyImages-2279707503-scaled.jpg

Kim Kardashian criticata per gli outfit ‘kitsch’ al Gran Premio di Monaco di F1.

redazione 8 Giugno 2026
GettyImages-2279085804-scaled.jpg

Maja Chwalinska fa riflettere John McEnroe con un commento sul “tennis vintage”.

redazione 8 Giugno 2026
GettyImages-2280352547-scaled.jpg

Celebrità al Gran Premio di Monaco 2026: Kim Kardashian, Donald Trump Jr. e altri star.

redazione 8 Giugno 2026
GettyImages-2260874583-scaled.jpg

Le parole sorprendenti di Nadal a Zverev dopo la vittoria al Grand Slam

redazione 8 Giugno 2026
GettyImages-2271078981-scaled.jpg

John McEnroe svela il piano audace che secondo lui il team di Sinner sta preparando.

redazione 8 Giugno 2026
GettyImages-1420275812-scaled.jpg

Serena Williams affronta alti e bassi prima del ritorno a Queen’s: il suo comeback è a rischio?

redazione 8 Giugno 2026
GettyImages-2270852959-scaled.jpg

Zverev conquista il primo titolo Slam: un trionfo storico a Roland Garros!

redazione 8 Giugno 2026

Ultimissime

GettyImages-2248045022-scaled.jpg

Zverev a Parigi: la vittoria non minaccia i favoriti di Wimbledon.

redazione 9 Giugno 2026
Di Lorenzo-Napoli, l'agente spiega i tre motivi della rottura a Conte

Il Mattino: “Di Lorenzo-Napoli, amore eterno: il capitano vuole chiudere la carriera in azzurro”

redazione 9 Giugno 2026
grosso-fiorentina-official.jpg

Grosso, campione del mondo con l’Italia, è il nuovo allenatore della Fiorentina fino al 2028.

redazione 9 Giugno 2026
86849.jpg

Yamal confessa: speravo di vincere il Pallone d’Oro 2025.

redazione 9 Giugno 2026
Clamoroso dietrofront: "Osimhen-Galatasaray, Manna non ha mai parlato". La smentita del Napoli

Gazzetta dello Sport: “Napoli, asse argentino per il futuro”

redazione 9 Giugno 2026
@media(max-width:640px){ #gfp-sticky-footer .gfp-sf-google-text{display:none;} #gfp-sticky-footer .gfp-fmt-input{width:130px!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-desktop{display:none!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-mobile{display:inline!important;} }