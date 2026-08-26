Italia scatenata ai Giochi del Mediterraneo: 16 medaglie in un giorno, azzurri a quota 97 a Taranto 2026

TARANTO (ITALPRESS) – Sedici medaglie in una sola giornata, tre titoli, sei argenti e sette bronzi. L’Italia chiude mercoledì 26 agosto con un’altra straordinaria giornata ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e porta il proprio bottino complessivo a 97 medaglie, frutto di 32 ori, 35 argenti e 30 bronzi. Una giornata caratterizzata soprattutto dal dominio nel nuoto pinnato, ma impreziosita anche dai successi nel badminton e dai piazzamenti nel tiro a volo, nella ginnastica ritmica e nel pugilato. Il settore che ha prodotto il maggior numero di medaglie è il nuoto pinnato, con otto podi: due ori, quattro argenti e due bronzi. Nei 50 metri bipinne femminili, Viola Magoga ha conquistato l’oro fermando il cronometro in 21″91, precedendo l’egiziana Salma Rabeea Marz Raslan, argento in 22″17, e la greca Ioanna Tsalouchou, bronzo in 22″70. Quarta l’altra azzurra Celeste Simioni, rimasta a soli tre centesimi dal podio. Oro anche per Filippo Pavoni nei 100 metri bipinne maschili. L’azzurro ha chiuso in 42″06, davanti al turco Emre Gurdenli, argento in 42″71, e all’egiziano Ahmed Hesham Safw Radwan, bronzo in 42″84. Quarto Matteo Gadignani.

Quattro gli argenti. Anna Leonardi ha chiuso seconda nei 200 metri superficie femminili in 1’31″57, alle spalle della greca Ifgeneia Teliousi e davanti alla francese Anais Verger. Elettra Calanca ha conquistato l’argento nei 200 metri bipinne femminili con 1’48″19, preceduta dalla francese Camille Julien e davanti alla connazionale francese Albane Deage. Secondo posto anche per Lorenzo Caronno nei 400 metri superficie maschili: 3’04″14 il suo tempo, con l’oro dell’egiziano Mohab Ehab Hel Nasreldin e il bronzo del francese Antonin Lebeau. Argento, infine, per la staffetta italiana 4×100 metri superficie mista, composta da Fabio Biancalana, Anna Raffaetà, Leonardo Spelta e Giulia Bruni, con il tempo di 2’34″14. Oro alla Grecia in 2’31″86, bronzo all’Egitto. La Francia, inizialmente seconda, è stata successivamente squalificata. Nei 400 metri bipinne maschili doppio bronzo italiano: Valter Prampolini e Paolo De Pasquale hanno chiuso ex aequo in 3’35″70, conquistando entrambi il terzo gradino del podio. Dal badminton arrivano un oro e un argento. Fabio Caponio, pugliese di Santeramo in Colle, firma un risultato storico conquistando il titolo nel singolare maschile, primo oro italiano di sempre nella specialità ai Giochi del Mediterraneo. In finale l’azzurro ha superato il croato Aria Dinata per 22-20, 21-19. Argento invece per Yasmine Hamza nel singolare femminile: la palermitana è stata battuta in finale dalla turca Neslihan Arin per 21-17, 21-15.

Due anche le medaglie nel tiro a volo. Erica Sessa ha conquistato l’argento nel trap individuale femminile con 27/30, a un solo piattello dalla turca Safiye Temizdemir, oro con 28/30. Bronzo alla sammarinese Alessandra Perilli. Quinta l’altra azzurra Silvana Maria Stanco. Nel trap maschile bronzo per Emanuele Buccolieri, autore di 21/25 in finale dopo essere stato il migliore nelle qualificazioni con 124/125. Oro allo spagnolo Andres Garcia Garcia, argento al greco Ioannis Chatzitsakiroglou. Nella ginnastica ritmica, bronzo per Viola Sella nel concorso generale individuale con 105,700 punti. Oro alla turca Hatice Gokce Emir, argento alla spagnola Daniela Pico. Quarta l’altra italiana Margherita Fucci, con 105,250. Tre bronzi arrivano infine dal pugilato. Nei 60 kg, Michele Baldassi ha perso la semifinale contro il turco Mehmethan Cinar con verdetto 4-0, assicurandosi comunque il bronzo. Nei 51 kg, Martina Vassallo è stata sconfitta in semifinale dall’algerina Fatiha Mansouri con verdetto unanime. Bronzo anche per Christian Sarsilli negli 80 kg, dopo il successo ai quarti contro il bosniaco Vuk Micic con verdetto unanime 5-0 e la successiva battuta d’arresto in semifinale.

Il bilancio della giornata è dunque di 16 medaglie: 3 ori, 6 argenti e 7 bronzi. Nel dettaglio: nuoto pinnato 8 (2-4-2), badminton 2 (1-1-0), pugilato 3 (0-0-3), tiro a volo 2 (0-1-1), ginnastica ritmica 1 (0-0-1). Con il nuovo bottino l’Italia raggiunge 97 medaglie complessive: 32 ori, 35 argenti e 30 bronzi, confermandosi al comando del medagliere di Taranto 2026. E la corsa azzurra non si ferma: giovedì 27 agosto saranno assegnati altri 25 titoli, con nove finali nel nuoto pinnato, quattordici nel pugilato, una nel tiro a volo e una nel tiro a segno. Attesa per la finalissima che vede coinvolta la campionessa Irma Testa.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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