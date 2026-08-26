Libia, accordo commissione 4+4 per elezioni in 24 mesi con poteri unificati

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – I membri della commissione 4+4 hanno concordato di riconfigurare il consiglio dell’Alta Commissione elettorale, raccomandando Daw Attia come presidente e Sana Al-Shtewi come vicepresidente. Secondo quanto riportato dal sito libico Fawasel Media, le parti hanno concordato di adottare la legge n. 28 del 2023 come base per le elezioni presidenziali, consentendo ai candidati con doppia cittadinanza di candidarsi, a condizione che rinuncino alla cittadinanza non libica prima di prestare giuramento. I membri delle forze armate potranno votare e candidarsi alle elezioni presidenziali, e i candidati alla presidenza dovranno raccogliere 20.000 firme di elettori registrati in tutta la Libia. Non ci sarà alcun legame tra i risultati delle elezioni presidenziali e quelle legislative, come attualmente previsto dalla legge n. 28 del 2023 e dal quadro costituzionale.

Le parti hanno inoltre concordato di adottare la legge n. 10 del 2014 come quadro per le elezioni legislative e di tenere le elezioni legislative e presidenziali entro un periodo non superiore a 24 mesi, sotto un unico esecutivo e istituzioni nazionali unificate. La gestione delle questioni relative alla costituzione permanente, compresa la sua adozione, sarà affidata al parlamento eletto. Le sessioni del parlamento eletto e dell’esecutivo si terranno a rotazione tra Tripoli, Bengasi e Sebha. Se le elezioni non dovessero tenersi entro il termine previsto, le parti, in collaborazione con l’UNSMIL, lavoreranno per trovare il meccanismo migliore per raggiungere l’obiettivo elettorale. Le parti, con il sostegno della missione ONU, lavoreranno anche per approvare l’accordo a livello nazionale attraverso un meccanismo ampiamente rappresentativo, e a livello internazionale attraverso il Consiglio di Sicurezza, se le Camere non lo approveranno entro un mese dalla firma.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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