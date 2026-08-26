26 Agosto 2026

Cisgiordania, Malta si unisce alla dichiarazione contro nuovi insediamenti israeliani nell’area E1

Anna Gaia Cavallo 26 Agosto 2026
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LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha aderito alla dichiarazione internazionale contro i piani israeliani per la costruzione di nuovi insediamenti nell’area E1, in Cisgiordania, a est di Gerusalemme. Secondo quanto riferiscono i quotidiani maltesi The Malta Independent e Times of Malta, il paese è stato aggiunto ieri insieme alla Danimarca all’elenco dei firmatari della dichiarazione che comprende anche l’Italia, insieme a Regno Unito, Francia, Germania, Canada, Norvegia e altri Paesi europei.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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