26 Agosto 2026

Brignone “Il mio ginocchio sta bene, ora qualche giorno in stampelle e poi la fisioterapia” / Video

redazione 26 Agosto 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “Mi sono operata ieri, è andato tutto bene, porto placca e viti come ha già comunicato il dottor Panzeri. Sto bene, avrò qualche giorno in stampelle, per poi iniziare la fisioterapia e tornare a fare la preparazione atletica. Sono molto contenta. Il ginocchio sta bene e anche io sto bene”. Lo ha detto Federica Brignone in un video dopo essere stata dimessa dalla casa di cura “La Madonnina” di Milano dove si è sottoposta ad intervento di rimozione dei mezzi di sintesi che le erano stati applicati durante l’operazione del 3 aprile 2025 al ginocchio sinistro.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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