Il Mattino: «Napoli, Meret: “I gol ce li siamo fatti da soli”. Lang fuori dal mercato, ora Allegri punta su di lui»

La sconfitta contro il Como lascia diversi interrogativi in casa Napoli. Gennaro Arpaia su Il Mattino parte dalle parole di Alex Meret, che dalla porta ha assistito alle difficoltà di una squadra incapace di cambiare l’andamento della partita anche nel finale. Il portiere non cerca alibi e individua negli errori degli azzurri una delle chiavi del risultato.

«Volevamo presentarci meglio, ma i gol ce li siamo fatti da soli», ha spiegato Meret. Il Como ha mostrato un’identità precisa, mentre il Napoli non è riuscito a esprimersi con altrettanta chiarezza.

Meret: «Dobbiamo rimboccarci le maniche»

«Conoscevamo le qualità del Como, abbiamo provato a chiudere tutte le linee per sfruttare le ripartenze ma abbiamo concesso due leggerezze che ci sono costate caro», ha ammesso il portiere.

Secondo quanto riporta Gennaro Arpaia su Il Mattino, Meret individua soprattutto nella gestione successiva al pareggio uno dei momenti decisivi: «Dovevamo gestire meglio il momento dopo il pareggio, ora dobbiamo rimboccarci le maniche e dobbiamo essere pronti».

Il calendario, del resto, presenta immediatamente due appuntamenti importanti contro Inter e Arsenal.

«Bisogna lavorare su tutto»

Meret non individua un singolo problema da correggere: «Bisogna lavorare su tutto, lo faremo nei prossimi giorni».

Il portiere chiede soprattutto maggiore attenzione: «Dovevamo evitare qualche imbucata essendo più cattivi e concentrati. Anche se grandi occasioni del Como non ne ricordo, oltre i gol. Forse siamo stati troppo bassi soffrendo la loro manovra».

All’intervallo Allegri aveva provato a indicare la strada: «Ci ha chiesto di avere pazienza perché il Como avrebbe abbassato il ritmo: è stato così ma non siamo stati bravi noi a approfittarne».

A differenza di quanto accaduto contro il Genoa, questa volta la svolta non è arrivata. Il Mattino evidenzia quindi la necessità di trovare rapidamente delle soluzioni.

Lang e Olivera, le novità non convincono

Rispetto alla partita precedente, Allegri aveva modificato la catena sinistra inserendo Noa Lang e Olivera.

Secondo Gennaro Arpaia, a Marassi la spinta di Alisson Santos era stata una delle indicazioni positive, così come Spinazzola aveva convinto per qualità e interpretazione del ruolo. Contro il Como, invece, la scelta sembrava orientata a trovare un equilibrio differente: Lang maggiormente offensivo e Olivera chiamato a garantire copertura.

In campo è accaduto qualcosa di diverso. L’olandese ha mostrato i progressi compiuti anche in fase di ripiegamento, mentre Olivera si è proposto maggiormente in avanti. Nessuno dei due, però, è riuscito a convincere pienamente e anche le sostituzioni della ripresa non hanno prodotto l’effetto sperato.

Lang non è più sul mercato

La partita contro il Como consegna comunque una certezza importante: Noa Lang non è più sul mercato.

Fino a pochi giorni fa l’olandese valutava un possibile trasferimento al Galatasaray. Adesso, sottolinea Il Mattino, dovrà calarsi nuovamente e completamente nella realtà del Napoli.

Allegri ha sempre puntato sul giocatore e avrà bisogno anche di lui per gestire le energie durante la stagione e provare a costruire una squadra all’altezza degli obiettivi.

Neres torna dopo l’infortunio

Tra i volti da recuperare c’è soprattutto David Neres, tornato in campo dopo l’infortunio dello scorso gennaio.

Il brasiliano non è riuscito a incidere contro il Como e, nell’analisi di Gennaro Arpaia su Il Mattino, è apparso ancora lontano dal giocatore che meno di un anno fa era stato protagonista con il Napoli di Conte.

Recuperarlo completamente diventa quindi uno degli obiettivi principali per Allegri.

Restano infine alcune questioni di mercato da risolvere nelle ultime 48 ore. Cajuste e Lindstrom aspettano ancora una destinazione, mentre per Mazzocchi restano indicate quattro possibilità: Torino, Venezia, Genoa e Cagliari.

Prima ancora del mercato, però, il Napoli deve reagire sul campo: adesso arrivano Inter e Arsenal, due appuntamenti fondamentali per verificare la risposta della squadra dopo il passo falso contro il Como.