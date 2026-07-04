4 Luglio 2026

Il futuro del movimento: rispetto per territori e comunità essenziali per la crescita

Anna Gaia Cavallo 4 Luglio 2026

Il Futuro del Basket Italiano: Riflessioni di Alessandro Pedone

UDINE (ITALPRESS) – Recenti eventi nel mondo del basket italiano sollevano interrogativi cruciali riguardo il futuro del nostro movimento. Alessandro Pedone, presidente della APU Udine, ha dichiarato che malgrado le regole siano state rispettate, è fondamentale considerare l’impatto delle attuali dinamiche sui tifosi, sulle comunità locali e sulla credibilità del basket italiano. Pedone ha sottolineato l’importanza di un legame forte tra le società sportive e il territorio, sottolineando che APU Udine ha sempre scelto una strada diversa. Infatti, la società non ha mai acquistato un titolo sportivo, ma ha costruito il proprio percorso sul campo, avanzando di categoria grazie all’impegno e alla passione.

Durante la conferenza stampa odierna, nella quale sono stati presentati la campagna abbonamenti e il roster per la stagione futura, il presidente ha espresso orgoglio per questa scelta. “Il vero patrimonio di una società sportiva risiede nel legame con il territorio e con i propri tifosi”, ha affermato Pedone. Questo approccio è particolarmente rilevante in un contesto difficile per il basket italiano, costellato da notizie di estromissioni e ritiri di club per motivi economici, come nel caso di Trapani dalla Serie A e di Bergamo dalla Serie A2.

“Fare sport significa anche fare sociale”, ha continuato Pedone, evidenziando che una squadra non può essere considerata un mero asset spostabile da una città all’altra. Secondo lui, gli avvenimenti recenti rappresentano non solo un cambio di scenario ma anche un danno d’immagine per il movimento nel suo complesso. “È essenziale che la Lega Basket stabilisca un dialogo serio con la Federazione per sviluppare strumenti e regolamenti che favoriscano il radicamento territoriale delle società e preservino il valore del rapporto con i propri tifosi”, ha aggiunto.

Il Ruolo Etico delle Società Sportive

Pedone ha messo in evidenza la responsabilità etica di chi guida un club sportivo e come questo sia legato al benessere delle proprie comunità. La crisi economica che ha colpito alcuni club italiani ha sollevato questioni sulla sostenibilità e sulla gestione delle società sportive, ponendo l’accento sulla necessità di una revisione delle politiche esistenti. Il presidente di APU Udine chiede un impegno collettivo per garantire che il basket italiano non solo resilientemente affronti le sfide, ma continui anche a crescere senza perdere la propria identità, che è radicata nei territori e nelle comunità che lo supportano quotidianamente.

Non possiamo trascurare il fatto che la situazione attuale invita a una riflessione profonda su come le leggi e le normative impattino sullo sport. È cruciale che i dirigenti del basket italiano non solo rispettino le normative esistenti, ma lavorino attivamente per creare un ambiente più stabile per le società sportive, proteggendo la loro missione di inclusione e partecipazione. Pedone ha proposto che siano messi in atto meccanismi che sostengano il legame tra le società e i loro tifosi, assicurando che ogni club possa continuare a rappresentare non solo una squadra, ma un intero territorio.

Il presidente ha inoltre notato che la fiducia dei tifosi è fondamentale per il futuro del basket italiano. È essenziale quindi preservare questa fiducia attraverso azioni concrete e misure che garantiscano la stabilità e l’integrità delle squadre. L’obiettivo è promuovere una cultura sportiva sana, dove il coinvolgimento della comunità non sia solo un valore aggiunto, ma il fulcro stesso dell’operato della società.

In conclusione, Alessandro Pedone e APU Udine sono pronti a seguire un percorso che valorizzi le radici locali, mantenendo un impegno costante verso i tifosi e il territorio. L’auspicio è che, insieme ad altre società, possano contribuire a un basket italiano che non dimentichi mai il proprio cuore, composto da passione e collegamento con le persone.

– Foto Ital Communication –

(ITALPRESS)

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul basket italiano, consulta le fonti ufficiali come la Lega Basket e il sito di Italpress.

FONTE ITALPRESS

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