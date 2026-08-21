Giochi del Mediterraneo, Francesco Purromuto eletto presidente dell’Icmg

TARANTO (ITALPRESS) – L’Assemblea Generale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo ha eletto per acclamazione Francesco Purromuto nuovo presidente dell’ICMG per il prossimo quadriennio.

Alla votazione erano presenti i delegati dei 26 Paesi affiliati all’organismo internazionale. Purromuto, ex presidente della Federazione Italiana Handball dal 1997 al 2017 e già presidente della Commissione etica e Giuridica dell’ICMG, succede a Davide Tizzano, prematuramente scomparso alla fine del 2025. In questi mesi la reggenza del Comitato era affidata al primo vicepresidente, il tunisino Mehrez Boussayene. Purromuto ha ringraziato l’Assemblea per la fiducia e ha espresso la propria soddisfazione per l’elezione: “Sono onorato di essere diventato Presidente di questa grande realtà. Rinnovo la mia gratitudine all’ICMG, e soprattutto al Coni, al presidente Buonfiglio e al segretario generale Carlo Mornati”.

“Prometto di profondere impegno, passione e dedizione per conseguire i traguardi che ci prefiggiamo. Siamo una grande famiglia, rappresentiamo diverse culture, ma condividiamo gli stessi valori e gli stessi obiettivi. Dobbiamo salvaguardare uno dei principi fondanti del movimento olimpico, l’autonomia dello sport: non è un privilegio, è una responsabilità. Agiremo con spirito di collaborazione e rispetto, stiamo vivendo un momento in cui dobbiamo preservare la nostra identità, senza rinunciare all’innovazione, con l’obiettivo di cogliere nuove opportunità. Ci sono cambiamenti necessari, che non possono essere differiti ulteriormente”, ha aggiunto Purromuto.

Nel corso della riunione svolta a Castellanata Marina, l’Assemblea ha definito anche il nuovo Comitato Esecutivo. l’Assemblea ha definito anche il nuovo Comitato Esecutivo. Sono stati votati per acclamazione il primo Vicepresidente Mehrez Boussayene (Tunisia), il secondo Vicepresidente Bernard Amsalem (Francia), il Segretario Generale Iakovos Filippousis (Grecia) e il Tesoriere Panayotis Ioannides (Cipro), e sono stati eletti i seguenti sette membri: Yasser Idris (Egitto), Maja Pekovic (Montenegro), Pedro Farromba (Portogallo), Cayetano Cornet (Spagna), Abdellatif Idmahamma (Marocco), Blaž Perko (Slovenia), Ayda Uluç (Turchia).

-Foto ufficio stampa Coni-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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