Corriere dello Sport: “Napoli, Badiashile è pronto: firma, primo incontro con Allegri e partenza per Genova”

Benoit Badiashile è ufficialmente pronto a cominciare la sua nuova avventura con il Napoli. Dopo aver completato il secondo round di visite mediche nella mattinata di ieri a Roma, il difensore francese ha firmato il contratto e nel pomeriggio ha raggiunto Castel Volturno, dove ha avuto il primo contatto con Massimiliano Allegri e con il nuovo ambiente azzurro.

Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, oggi Badiashile svolgerà il primo allenamento insieme ai compagni e successivamente partirà con la squadra per Genova. Sarà Allegri a decidere se inserirlo anche in panchina per la sfida contro il Genoa. Le visite mediche, dopo gli approfondimenti effettuati a Roma, non hanno evidenziato elementi tali da destare sospetti sulle sue condizioni fisiche.

Un gigante mancino per Allegri

Venticinque anni, 194 centimetri e un mancino naturale: Badiashile rappresenta il profilo individuato dal Napoli per aggiungere una nuova soluzione al centro della difesa, soprattutto dopo l’infortunio di Buongiorno.

Il francese, sottolinea Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, non fa della sola struttura fisica il proprio punto di forza. Ha qualità nella gestione del pallone, sa impostare l’azione e possiede quella tranquillità che gli aveva permesso di imporsi giovanissimo con la maglia del Monaco.

La sua storia calcistica è legata anche al fratello maggiore Loïc. Gli osservatori del Monaco erano arrivati al Malesherbes proprio per seguire il portiere, oggi svincolato e al fianco di Benoit in questi giorni. Nel campo vicino notarono però anche il giovanissimo difensore, alto e longilineo, decidendo così di prendere entrambi.

Badiashile raggiunse la prima squadra del Monaco nella stagione 2018/19, ritrovandosi anche a giocare insieme al fratello. A lanciarlo contribuì Thierry Henry, allora tecnico del club monegasco. A soli 17 anni Benoit cominciò così a collezionare presenze in Ligue 1 e ad assaggiare anche la Champions League.

Dal Chelsea al Napoli per rilanciarsi

Nel gennaio 2023 arrivò il grande salto al Chelsea, che investì circa 38 milioni di euro per acquistarlo. L’esperienza londinese, però, non ha rispettato completamente le aspettative.

Problemi fisici, grande concorrenza e poco spazio nell’ultima stagione hanno frenato il percorso del centrale. Adesso Napoli può rappresentare l’occasione per ripartire.

Secondo quanto riportato da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il Chelsea avrebbe preferito una cessione definitiva, mentre il Napoli è riuscito a chiudere l’operazione con una formula differente: 3 milioni di euro per il prestito oneroso, un altro milione di bonus e diritto di riscatto fissato a 27 milioni.

Emergenza in difesa, Badiashile può servire subito

Il nuovo acquisto arriva in un momento particolarmente delicato per il reparto arretrato di Allegri. Buongiorno e Marianucci sono indisponibili, mentre Beukema è appena rientrato parzialmente in gruppo. Al momento i centrali di ruolo pienamente a disposizione sono Rrahmani e Rafa Marin.

Per questo l’inserimento di Badiashile assume un peso ancora maggiore. Oggi comincerà a conoscere sul campo i compagni e le richieste tattiche di Allegri, prima della partenza per Genova.

Come evidenzia ancora Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, la presenza in panchina contro il Genoa resta una decisione dell’allenatore. Anche senza un impiego immediato, il viaggio potrebbe comunque rappresentare il primo passo per entrare rapidamente nei meccanismi della squadra.

Il Napoli, conclude il Corriere dello Sport, ha puntato su un difensore che soltanto pochi anni fa era considerato in Francia uno dei talenti più interessanti della sua generazione. A 25 anni, Badiashile cerca ora in azzurro il rilancio.