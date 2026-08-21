Corriere dello Sport: “Il Napoli ha in testa solo Jesus”

Il mercato del Napoli entra nella fase degli incastri. Gabriel Jesus continua a essere il primo nome individuato per completare l’attacco di Massimiliano Allegri, ma prima Giovanni Manna dovrà creare lo spazio necessario attraverso almeno una cessione. I principali indiziati sono Noa Lang e Lorenzo Lucca.

Come scrive Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, la posizione del Napoli è precisa: in caso di partenza di uno dei due attaccanti, il club preferisce una cessione a titolo definitivo e non un nuovo prestito.

Lang, resta la pista Galatasaray

Per Lang resta in piedi soprattutto l’interesse del Galatasaray. L’Ajax, invece, non avrebbe dato seguito ai precedenti contatti. Il club turco ha sondato anche la disponibilità dell’olandese, che conserva diversi estimatori a Istanbul dopo la precedente esperienza.

Il Galatasaray, però, ha altre priorità e continua a valutare anche Rafa Leao. Per questo, sottolinea Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, la situazione di Lang resta ancora in attesa di sviluppi concreti.

Lucca, si muove il Trabzonspor

Una nuova pista turca si è aperta anche per Lorenzo Lucca. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Trabzonspor, intenzionato a rinforzare ulteriormente la squadra dopo l’ingaggio di Mohamed Salah.

Lucca ha concluso un buon precampionato, realizzando tre gol, più di ogni altro compagno. La crescita mostrata tra Dimaro e Castel di Sangro gli ha consentito di presentarsi alle porte della stagione come primo vice Hojlund, ma il Napoli non lo considera incedibile.

Il club lo ha acquistato dall’Udinese per 35 milioni e, secondo Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, non intende ripetere la soluzione del prestito già utilizzata a gennaio con il Nottingham Forest. Davanti a un’offerta ritenuta adeguata, dunque, potrebbe arrivare il via libera alla cessione.

Gabriel Jesus aspetta il Napoli

L’eventuale partenza di Lang o Lucca aprirebbe la porta a Gabriel Jesus. Il brasiliano continua ad allenarsi con l’Arsenal e ha conservato la maglia numero 9, ma non sembra essere tra le prime scelte di Mikel Arteta.

Nella prima partita ufficiale è rimasto fuori dall’elenco dei convocati insieme a Martinelli e Nwaneri. Arteta, parlando della situazione dei giocatori che potrebbero partire, ha ammesso che si tratta di «un momento davvero difficile», sottolineando la necessità di confrontarsi con loro con «vera onestà e trasparenza».

Gabriel Jesus è legato all’Arsenal fino al 2027 e percepisce circa 6 milioni di euro a stagione. Per i Gunners questa sessione potrebbe rappresentare una delle ultime occasioni per monetizzare la sua eventuale partenza.

Il Napoli, riferisce ancora Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, resta alla finestra in attesa di poter affondare il colpo.

Zirkzee e Jackson le alternative

Manna continua comunque a tenere aperte altre soluzioni. Una conduce a Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United, mentre l’altra porta a Nicolas Jackson del Chelsea.

Su Jackson, però, si registra il forte pressing dell’Atletico Madrid, che si è mosso direttamente a Londra per discutere l’operazione con il Chelsea.

Gabriel Jesus rimane comunque il preferito: prima di procedere, il Napoli deve completare quel lavoro sulle uscite che sta caratterizzando l’intera fase finale del mercato.

Anguissa, rinnovo rinviato a settembre

Non ci sono soltanto gli attaccanti nell’agenda di Manna. Resta da definire anche il futuro contrattuale di Frank Anguissa. L’Atalanta aveva effettuato un approccio per il camerunese, ma il Napoli non intende cederlo nonostante il contratto in scadenza tra un anno.

Il rinnovo, già discusso in diverse occasioni, è stato rinviato ai primi giorni di settembre, dopo la conclusione del mercato.

Proseguono, infine, le altre operazioni in uscita. Cheddira è vicino al Frosinone per circa 3,5 milioni, Mazzocchi piace al Cagliari e il Monza si è mosso per Ngonge.

Sono movimenti che, come evidenzia Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, rispondono tutti alla stessa necessità: alleggerire la rosa e creare le condizioni per completare gli ultimi acquisti. E soprattutto per provare a consegnare Gabriel Jesus ad Allegri.