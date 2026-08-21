Cisgiordania, media “Scontri tra coloni e forze israeliane, 4 arresti”

I

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Alcuni coloni si sono scontrati con le forze di sicurezza israeliane durante l‘evacuazione di un avamposto illegale nell’Area B della Cisgiordania, sotto il controllo civile palestinese. Lo scrive il quotidiano Times of Israel citando fonti della sicurezza. L’avamposto era stato costruito vicino al villaggio palestinese di Deir Istiya, a sud di Nablus, nel nord della Cisgiordania.

Nel tentativo di impedire l’evacuazione, i coloni hanno bloccato una strada e lanciato pietre contro le forze di sicurezza israeliane, affermano le fonti. Quattro sospetti sono stati arrestati e trasferiti alla polizia per ulteriori interrogatori, e le truppe hanno anche confiscato un trattore e delle pecore nell’avamposto. L’evacuazione dell’avamposto è stata effettuata in seguito a un ordine firmato dal comandante del Comando centrale delle Forze di difesa israeliane, il generale Avi Bluth.

INCENDIATA UN’ABITAZIONE A SUD DI HEBRON

Alcuni coloni avrebbero incendiato un’abitazione a Khillet al-Farra, sulle colline a sud di Hebron, nella Cisgiordania meridionale, durante la notte. Lo riportano i media palestinesi.

In un video ottenuto dal quotidiano israeliano Times of Israel, la proprietaria della casa, Ila Nuwaja’a, racconta che i coloni sono arrivati nel cuore della notte, hanno aperto una finestra, l’hanno identificata per nome e le hanno detto: “Vai a Susiya” – un’altra comunità sulle colline a sud di Hebron – prima di lanciare qualcosa attraverso la finestra, provocando rapidamente l’incendio. La famiglia è poi fuggita dall’abitazione. Non si segnalano feriti a seguito dell’incendio.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+