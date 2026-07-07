Ginevra: Menfi e Guterres analizzano il progresso del processo politico in Libia.

Incontro Strategico a Ginevra tra Libia e ONU

ROMA (ITALPRESS) – Un incontro cruciale si è tenuto a Ginevra tra il presidente del Consiglio Presidenziale libico, Mohamed Menfi, e il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres. Questo meeting ha visto anche la presenza del nuovo capo dell’intelligence libica, Abd al-Majid Milqata, e ha avuto come obiettivo principale la discussione degli sviluppi del processo politico in Libia.

Durante l’incontro, Menfi ha sottolineato l’importanza di un approccio consensuale per qualsiasi soluzione politica sostenibile. Ha evidenziato che le decisioni devono essere frutto del consenso tra le varie istituzioni libiche e della piena titolarità nazionale, evitando esclusioni e interferenze esterne. I progressi ottenuti nell’unificazione delle forze armate, attraverso la commissione militare congiunta 5+5, sono stati anch’essi al centro della discussione. Questo risultato è in linea con le recenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Proposta di Referendum Popolare

Menfi ha presentato un approccio innovativo, proponendo un referendum popolare per risolvere le questioni controverse. Questo strumento democratico, secondo il leader libico, potrebbe essere fondamentale per ampliare il consenso all’interno della nazione e per creare un clima favorevole a un percorso politico inclusivo e globale. Ha inoltre invitato l’UNSMIL (United Nations Support Mission in Libya) a fornire supporto in questo processo, facilitando il dialogo e la collaborazione tra tutte le parti interessate.

Guterres ha accolto positivamente la proposta di Menfi e ha confermato il supporto dell’ONU agli sforzi della Libia per una risoluzione politica completa. Ha ribadito che il raggiungimento di stabilità e sicurezza nella regione è una priorità per l’Organizzazione. Inoltre, entrambi i leader hanno concordato sull’importanza di continuare il dialogo e il coordinamento tra le istituzioni libiche e le Nazioni Unite, elementi essenziali per superare le attuali divisioni e per garantire una soluzione sostenibile.

Le Nazioni Unite, attraverso il loro mandato, stanno cercando di facilitare un processo che potrebbe portare la Libia verso una fase più stabile. La presenza dell’UNSMIL in Libia ha avuto come obiettivo principale quello di sostenere i libici in questo difficile percorso, mirando a creare un consenso duraturo che possa giovare alla popolazione. È vitale che le istituzioni e i leader libici riprendano il dialogo e lavorino insieme per il bene del Paese.

È evidente che, per molti libici, la stabilità politica ed economica rimane una questione urgente. Le condizioni di vita in Libia hanno subito significativi cambiamenti negli scorsi anni, e le speranze di un futuro migliore dipendono anche da un’efficace cooperazione tra le varie forze politiche e sociali. Menfi, in questo contesto, appare come un punto di riferimento per chi aspira a un libero e democratico dibattito nazionale.

Non si può sottovalutare l’importanza di un sostegno internazionale, che deve andare oltre la mera assistenza umanitaria. Una Libia stabile richiede un impegno duraturo da parte della comunità internazionale, inclusa l’ONU, affinché possano essere creati le giuste condizioni per un futuro di pace.

Il dialogo e la cooperazione, quindi, devono essere i cardini su cui si basa la costruzione di questo nuovo capitolo per la Libia. La funzione delle istituzioni nazionali e il coinvolgimento attivo della popolazione sono essenziali per rendere reale questa transizione verso una stabilità duratura.

Per ulteriori dettagli sulle recenti iniziative delle Nazioni Unite in Libia, si invita a consultare i comunicati ufficiali pubblicati sul sito dell’UNSMIL e sui canali delle Nazioni Unite.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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