Gazzetta dello Sport: «Napoli, Allegri studia i Fantastici 4: tentazione albero di Natale per farli giocare insieme»

Massimiliano Allegri studia la formula per schierare contemporaneamente i quattro grandi protagonisti del centrocampo del Napoli. Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne insieme: una soluzione già tentata nella passata stagione e poi accantonata a causa degli infortuni. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il nuovo allenatore azzurro è pronto a riprendere l’esperimento e a cercare gli equilibri necessari.

Nella scorsa stagione Antonio Conte aveva provato a far convivere i quattro centrocampisti attraverso il 4-1-4-1, prima che gli infortuni di Lobotka, De Bruyne e Anguissa imponessero altre soluzioni. Quel sistema, però, costringeva spesso McTominay a un lavoro più oscuro.

Allegri pensa all’albero di Natale

Allegri lavora con i quattro da appena una ventina di giorni, ma il secondo tempo della partita contro il Genoa ha già fornito indicazioni interessanti. Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, schierarli contemporaneamente potrebbe rappresentare un privilegio che poche squadre italiane possono permettersi.

Serviranno condizione fisica, sacrificio ed equilibrio difensivo. La possibile soluzione passa da un sistema che ricorda il celebre “albero di Natale”: Anguissa, Lobotka e McTominay in mediana, con De Bruyne avanzato sulla trequarti, da solo oppure affiancato da un altro elemento, alle spalle di Hojlund.

Accanto al belga potrebbero trovare spazio Alisson o Vergara, aumentando ulteriormente il tasso tecnico della formazione.

Una soluzione per Inter e Champions

Come sottolinea D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, siamo soltanto all’inizio della stagione e Allegri avrà tempo per perfezionare questa soluzione. L’idea, però, potrebbe diventare particolarmente interessante nelle partite più importanti.

Tra le possibili occasioni vengono indicate la sfida di San Siro contro l’Inter e il debutto in Champions League. Un vero e proprio abito per le serate di gala sul quale Allegri comincerà a lavorare nel suo laboratorio tattico.

La base, almeno inizialmente, resterà comunque il 4-3-3 utilizzato a Marassi, sistema nel quale uno dei quattro centrocampisti dovrà necessariamente partire fuori. In questo momento Lobotka e McTominay, per condizione e importanza, sembrano i meno sacrificabili.

C’è anche l’opzione 4-2-3-1

Allegri ha già sperimentato un’altra strada per aumentare la pericolosità offensiva: il 4-2-3-1. Una soluzione provata a Castel di Sangro e riproposta contro il Genoa.

Con gli esterni pronti a puntare l’uomo, De Bruyne tra le linee e McTominay libero di inserirsi, il Napoli riesce ad attaccare l’area con maggiore facilità e con più uomini.

Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, la missione di Allegri sarà dunque trovare la formula migliore per sfruttare una mediana ricchissima di qualità, considerando anche alternative come Gilmour e Vergara. Far convivere i Fantastici 4 potrebbe regalare al Napoli un mix di forza fisica, tecnica, esperienza e personalità da sfruttare sia in Serie A sia in Champions League.