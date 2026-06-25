Gazzetta dello Sport: “De Laurentiis accelera il nuovo Napoli: Allegri, Gila e Vicario al centro del progetto”

Il ritorno in Italia di Aurelio De Laurentiis segna l’inizio della fase operativa del nuovo Napoli. Dopo il soggiorno negli Stati Uniti, il presidente azzurro è pronto a definire i dossier più importanti della nuova stagione, dall’ufficializzazione di Massimiliano Allegri fino alle principali operazioni di mercato che dovranno rafforzare la squadra in vista dell’anno del Centenario.

Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo della società è formalizzare l’arrivo di Massimiliano Allegri. L’accordo tra le parti è stato raggiunto da tempo e resta soltanto da completare la risoluzione del contratto che lega ancora il tecnico al Milan. Per l’allenatore livornese è pronto un contratto triennale da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, De Laurentiis considera Allegri l’uomo ideale per dare continuità al progetto vincente costruito negli ultimi anni e per riportare il Napoli protagonista anche in Champions League. L’obiettivo della società è confermarsi ai vertici del calcio italiano e migliorare il percorso europeo.

Una volta ufficializzato il nuovo allenatore, il presidente proverà a chiudere il primo grande colpo di mercato. Mario Gila continua infatti a rappresentare la priorità assoluta per rinforzare la difesa. Il Napoli ha già raggiunto un’intesa con il centrale spagnolo sulla base di un contratto fino al 2031 da circa 2,5 milioni di euro a stagione più bonus, mentre resta da trovare l’accordo economico con la Lazio.

Come evidenzia Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, anche Anan Khalaili occupa una posizione di primo piano nelle strategie di Giovanni Manna. Il club azzurro avrebbe già impostato un accordo quinquennale con l’esterno israeliano, ma continua a trattare con l’Union Saint-Gilloise, che mantiene una valutazione di circa 25 milioni di euro.

Il mercato in entrata sarà però inevitabilmente condizionato anche dalle operazioni in uscita. Il Napoli punta a ridurre il monte ingaggi e dovrà prendere decisioni importanti su alcuni dei calciatori più rappresentativi della rosa.

Come sottolinea ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku resta tra i giocatori che potrebbero lasciare Castel Volturno, mentre Kevin De Bruyne dovrà confrontarsi con Allegri prima di definire il proprio futuro. Anche Frank Anguissa attende eventuali offerte che possano soddisfare sia il giocatore sia la società.

Nel caso di una partenza del centrocampista camerunese, il Napoli potrebbe tentare l’assalto ad Adrien Rabiot, profilo particolarmente gradito al nuovo allenatore e ritenuto ideale per aumentare qualità ed esperienza nella linea mediana.

Attenzione infine anche al capitolo portieri. Allegri avrebbe individuato in Guglielmo Vicario il profilo ideale per guidare la porta azzurra nel nuovo ciclo tecnico. Il Tottenham avrebbe già individuato un possibile sostituto, ma prima di affondare il colpo il Napoli dovrà definire il futuro di almeno uno tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic.

Con Allegri in panchina, il possibile arrivo di Gila in difesa e Vicario tra i pali, il Napoli punta a costruire una squadra ancora più competitiva. De Laurentiis vuole celebrare il Centenario con una stagione da protagonista, sia in Italia sia in Europa.