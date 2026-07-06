Ferrari trionfa a Silverstone: Leclerc vince, Hamilton terzo. Antonelli deluso per problema tecnico.

Charles Leclerc trionfa al Gran Premio di Gran Bretagna

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Charles Leclerc, pilota della Ferrari, ha conquistato una straordinaria vittoria al Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1. In un finale avvincente caratterizzato dall’uscita della safety car, Leclerc ha avuto la meglio su George Russell della Mercedes e sul leggendario Lewis Hamilton. Questa vittoria rappresenta la nona della sua carriera e segna un ritorno trionfale sul podio dopo il Gran Premio di Austin del 2024.

La gara è stata segnata dall’incidente di Max Verstappen, il quale, trovandosi in terza posizione, è andato a muro costringendo l’ingresso della safety car. Una situazione che ha cambiato le dinamiche della corsa e ha dato a Leclerc l’opportunità di mantenere il comando. Mentre il monegasco festeggiava, il suo compagno di scuderia Andrea Kimi Antonelli ha vissuto una giornata sfortunata, trovandosi in seconda posizione prima di un imprevisto problema alle sospensioni nel 41esimo giro. Questo problema lo ha relegato al 16° posto a seguito di una penalità di cinque secondi per track limits.

Le dichiarazioni dei protagonisti

In un’intervista dopo la gara, Charles Leclerc ha espresso la sua gioia per la vittoria: “È incredibile. Anche se il finale non è stato come lo avrei desiderato, vincere dopo le ultime gare è fantastico. Già ieri ho sentito di aver ritrovato il giusto feeling, e oggi l’ho confermato. La lotta con Kimi sarebbe stata un’impresa, ma dopo Monaco il feeling era sparito. Qui sono riuscito a mettere insieme tutto, e spero di continuare così anche nelle prossime gare.”

George Russell ha commentato la sua performance, sottolineando la fortuna di essere salito sul podio: “Questo è il mio primo podio qui a Silverstone, e sono molto soddisfatto. Ho avuto un finale fortunato, nonostante una foratura. Sono comunque felice per il team e, sebbene ci siano stati problemi in qualifica, stiamo lavorando sodo per affrontare le sfide.”

Lewis Hamilton ha congratulato Leclerc per la vittoria, dicendo: “Complimenti a Leclerc e al team. Oggi non avevo molto passo e ho faticato con il bilanciamento della vettura. Non so cosa sia successo a Kimi, ma stiamo facendo un grande lavoro e c’è ancora tanto da fare per colmare il divario con i leader.”

Fred Vasseur, team principal della Ferrari, ha commentato: “È stata una giornata fantastica per i nostri piloti e per il team. Abbiamo grande fiducia in Leclerc e sono entusiasta di vederlo al vertice. Ora ci godiamo questa vittoria e iniziamo a prepararci per Spa, una gara alla volta. Non so perché la ripartenza sia stata annullata, ma il nostro ritmo era buono.”

John Elkann ha aggiunto un messaggio di orgoglio per il team Ferrari: “Complimenti a tutta la Ferrari. Questa vittoria segna un importante traguardo, la 250esima, e la prima era arrivata qui a Silverstone. Quando lavoriamo bene, grandi cose accadono. I nostri tifosi devono continuare a sostenerci e la voglia di fare bene è sempre presente.”

Le difficoltà di Antonelli

Andrea Kimi Antonelli ha raccontato la sua esperienza deludente: “Il problema sembrava essere al wheel shield dell’anteriore sinistra. È stata una rottura istantanea, e ho sentito che qualcosa non andava. È stato un peccato, poiché dopo il secondo pit stop la macchina era a posto. Potevo forse arrivare sesto o settimo, e sono deluso, ma la cosa più importante è che avevo il passo giusto e potevo vincere.”

La gara di Silverstone ha riacceso il tifo dei fan, soprattutto per il significativo traguardo della Ferrari e per la splendida performance di Leclerc. Con questa vittoria, il team rosso si prepara a dare il massimo in vista dei prossimi appuntamenti del campionato, creando attesa e speranza tra i fedeli sostenitori.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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