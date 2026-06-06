Don Peppe Diana: la storia del sacerdote ucciso dalla camorra per la lotta alla mafia.

Il coraggio di Don Peppe Diana: La vita di un prete straordinario

Il libro di Antonio Mattone ritrae la figura di Don Peppe Diana, un sacerdote coraggioso che ha pagato il prezzo più alto per il suo impegno a favore della sua comunità. La sua vita e il suo sacrificio riguardano non solo Napoli, ma ci parlano di speranza e redenzione in contesti di grande difficoltà e violenza.

Nel cuore di Napoli, Don Peppe rappresentava un simbolo di resistenza contro la camorra. Non si è mai lasciato intimidire dalle minacce e ha sempre affermato apertamente il suo desiderio di un riscatto per la sua terra e per la sua gente. Questa convinzione lo ha spinto a lavorare a stretto contatto con i giovani delle scuole e della parrocchia, incentivando la creazione di un progetto collettivo teso alla costruzione di un futuro senza violenza.

Il 19 marzo 1994, la vita di Don Peppe venne tragicamente spezzata nella sacrestia della sua chiesa a Casal di Principe. A soli trentacinque anni, fu assassinato mentre stava per celebrare la messa, lasciando la sua comunità in uno stato di shock profondo. La sua morte ha rappresentato non solo la perdita di un grande leader spirituale, ma ha aperto una ferita nel tessuto sociale di una località già compromessa dalla presenza pervasiva della criminalità organizzata.

Il libro “Il casalese di Dio”: Un viaggio nella memoria

In “Il casalese di Dio”, Antonio Mattone ripercorre la vita di Don Peppe, esaminando il contesto in cui operava e le profonde ragioni dietro il suo impegno. Attraverso un’attenta ricostruzione storica, l’autore raccoglie testimonianze di coloro che hanno conosciuto il sacerdote — confratelli, parrocchiani, ma anche persone legate al mondo criminale — offrendo una visione complessiva e sfumata della figura di Don Diana.

Il libro non si limita ad analizzare l’omicidio del sacerdote; vuole andare oltre le narrazioni distorte che hanno tentato di screditarne la memoria e minimizzarne l’importanza. Dopo la sua morte, infatti, emersero insinuazioni e racconti che cercarono di sminuire la sua testimonianza, ma l’impegno costante della società civile ha contribuito a mantenere viva la sua eredità.

Mattone ci invita a riflettere sul significato di Don Peppe, non solo come “prete anticamorra”, ma come figura complessa che incarna un percorso umano e pastorale ricco di sfide. La narrazione si concentrerà sul rapporto tra fede, responsabilità e impegno civile, specialmente in contesti in cui la violenza sembra dominare. Questo approccio multidimensionale offre al lettore un’opportunità per esaminare e comprendere appieno il messaggio di Don Diana.

Presentazione del libro a Napoli: Un evento significativo

La presentazione ufficiale del libro “Il casalese di Dio” avrà luogo il 5 giugno 2026, alle 17.45, presso la Chiesa di San Pietro Martire, situata a Largo Ruggero Bonghi a Napoli. Durante questo evento, l’autore Antonio Mattone sarà affiancato da ospiti di rilievo come Aldo Policastro, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, e Don Angelo Romano, Relatore Generale del Dicastero delle Cause dei Santi. La moderazione sarà affidata a Ottavio Lucarelli, Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania. Sarà un’occasione importante per riflettere sulla vita di Don Peppe e sul significato duraturo del suo operato.

Chi è Antonio Mattone: Un impegno costante per la giustizia

Antonio Mattone è un autore affermato e editorialista per Il Mattino, con una carriera dedicata all’esplorazione dei temi legati alla giustizia e alla criminalità. Il suo impegno si estende anche alla Comunità di Sant’Egidio, dove ricopre il ruolo di portavoce, e ha contribuito concretamente al volontariato per molti anni. Il suo lavoro lo ha portato a visitare regolarmente diversi istituti penitenziari italiani, dedicandosi all’ascolto e al sostegno delle persone detenute, un’iniziativa che dimostra la sua dedizione al riscatto sociale.

Tra le sue pubblicazioni, spiccano titoli come “E adesso la palla passa a me. Malavita, solitudine e riscatto nel carcere” (Guida, 2017) e “L’omicidio di Giuseppe Salvia” (Guida, 2021). Grazie alla sua passione per la giustizia e per le vite umane, ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera, fra cui il Premio Carlo Pisacane e il Premio Giancarlo Siani.

Attraverso il suo lavoro e la sua scrittura, Mattone non solo rende omaggio alla memoria di Don Peppe Diana, ma invita tutti noi a riflettere sul coraggio e sulla determinazione necessari per affrontare l’ingiustizia e costruire una società migliore.

Fonti ufficiali:

Non perderti tutte le news su Napoli+