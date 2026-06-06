Allerta: l’ex allenatore di Serena Williams avvisa su Joao Fonseca dopo il Roland Garros.

Joao Fonseca è diventato uno dei nomi più discussi nel panorama del tennis mondiale, e la sua recente performance al Roland Garros 2026 ha confermato il suo potenziale straordinario.

Un percorso sorprendente al Roland Garros

Il giovane talento brasiliano ha raggiunto i quarti di finale a Parigi, il suo miglior risultato in uno Slam finora. La sua avventura si è interrotta contro Jakub Mensik, ma il suo cammino è stato costellato di successi notevoli.

Fonseca ha compiuto una rimonta incredibile contro il numero uno del mondo, Novak Djokovic, capace di ribaltare una situazione apparentemente perduta dopo essere andato sotto di due set. Questo incontro è stato accolto come uno dei migliori della stagione, mettendo in evidenza la determinazione e il talento del giovane. Non si è fermato qui: ha sconfitto anche il due volte finalista del Roland Garros, Casper Ruud, in una battaglia di quattro set che ha dimostrato il suo valore sulla terra battuta.

Le parole di Patrick Mouratoglou su Fonseca

Il rinomato allenatore Patrick Mouratoglou ha elogiato Fonseca per le sue abilità straordinarie, pubblicando un post su Instagram in cui ha affermato: “I giocatori giocano con fucili. Lui gioca con un bazooka.” Secondo Mouratoglou, il colpo che distingue Fonseca dagli altri è il suo dritto. Con una velocità media di 130 chilometri orari, è all’altezza di altri campioni come Alcaraz e Sinner.

La combinazione di velocità e spin all’impatto del suo dritto è notevole, superando i 3.000 RPM. Ciò che impressiona maggiormente è la sua capacità di accelerare il colpo, passando da una media di 130 a 170 chilometri orari. Mouratoglou ha descritto la sua capacità di “cambiare il ritmo” come una caratteristica distintiva e spaventosa per gli avversari, evidenziando il potenziale distruttivo delle sue palline.

Inoltre, il suo colpo di dritto è stato registrato come il più veloce dell’intero torneo, piazzandosi a 180 chilometri orari. Questo aspetto del suo gioco non solo lo rende pericoloso, ma lo posiziona anche tra i migliori del mondo. Comportamenti e risultati come questi hanno portato i media a paragonarlo a leggende come Andre Agassi, un confronto che ha sollevato molte discussioni tra i fan e gli esperti.

La classifica di Fonseca dopo il Roland Garros

Iniziando l’anno al 29° posto nel ranking mondiale, Fonseca ha affrontato alcune sfide all’inizio della stagione. La sua eliminazione al primo turno dell’Australian Open e un’uscita prematura all’Argentina Open hanno influito negativamente sul suo ranking, facendolo scivolare fino al 40° posto. Tuttavia, la sua prestazione al Monte-Carlo ha segnato un cambio di rotta, preparandolo per un risultato di grande successo al Roland Garros.

Con questa prestazione, ha fatto un balzo significativo nella classifica, salendo al 25° posto, vicinissimo al suo miglior ranking di sempre, fissato al 24°. Fonseca ha dimostrato che le sue capacità e la determinazione possono superare le difficoltà, emergendo come una possibile futura stella del tennis.

Il talento giovane e la prestazione straordinaria di Fonseca hanno catturato l’attenzione dei media e degli appassionati di tennis. Con una carriera che promette bene, il mondo del tennis osserva con curiosità i prossimi passi di questo giovane fenomeno. La combinazione di potenza, tecnica e strategia sul campo potrebbero renderlo una presenza costante nei tornei più prestigiosi nei prossimi anni.

Per saperne di più sulle novità del tennis e su giocatori emergenti come Joao Fonseca, resta aggiornato con le ultime notizie provenienti da fonti ufficiali.

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