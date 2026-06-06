Ballottaggio in Campania: sfide intriganti tra “zio e nipote” e appassionanti duelli al voto.

Risultati del Primo Turno delle Amministrative in Campania

Il primo turno delle amministrative in Campania ha dato risultati inequivocabili: in dieci comuni con oltre 15.000 abitanti, il 24 e 25 maggio non sono bastati a proclamare un vincitore. I cittadini saranno nuovamente chiamati alle urne per il ballottaggio l’8 e il 9 giugno.

La mappa elettorale evidenzia una forte competizione, con Napoli in testa. Nella provincia di Napoli, sei comuni andranno al secondo turno, tre nella provincia di Salerno e uno in quella di Caserta. Le elezioni più incerte si svolgeranno a Pompei e Sorrento, dove i risultati sono estremamente ravvicinati.

Le Sfide a Pompei e Sorrento

A Pompei, il sindaco uscente Giuseppe Tortora, sostenuto da una coalizione civica, ha terminato il primo turno con il 44,8%, con un margine di circa duecento voti sul suo avversario Salvatore Alfano, che si è fermato al 43,6%. Un elemento chiave sarà il supporto del centrista Claudio D’Alessio, il quale ha ottenuto l’11,5% e potrebbe influenzare l’esito finale. Tortora ha guadagnato anche il sostegno di Forza Italia, ricevendo l’appoggio dal segretario regionale Fulvio Martusciello.

In Sorrento, il centrodestra ha sfiorato la vittoria al primo turno, con Corrado Fattorusso, avvocato e candidato del centrodestra, che si è fermato al 49,1%. La partecipazione al voto è stata bassa: solo il 58,4% degli aventi diritto si è recato alle urne. Il candidato del centrosinistra, Ferdinando Pinto, ha ottenuto il 43,5%, offrendo spazio per un possibile recupero nella seconda tornata.

Tensioni a Casalnuovo e le Altre Sfide Napoletane

Il clima è teso a Casalnuovo, dove la candidata del centrodestra, Nicoletta Romano, ha denunciato presunti atti intimidatori presentando un esposto al Prefetto e alla Procura, facendo riferimento a pressioni subite durante la campagna elettorale. Romano ha chiuso il primo turno al 47,2%, sfidando Giovanni Nappi del centrosinistra, che ha raccolto il 29,7% dei voti.

A Somma Vesuviana, il ballottaggio vede Silvia Svanera del campo largo, con il 47%, contro Antonio Granato del centrodestra, al 41,2%. I voti del terzo candidato, Giuseppe Nocerino, che ha ottenuto l’11,7%, saranno cruciali per definire il risultato. A Frattamaggiore, infine, il derby interno al centrosinistra mette a confronto Gino Casabella, primo con il 43,1%, e Pasquale del Prete, fermo al 41,4%, con distacco di soli quattrocento voti. Il Partito Democratico, che si è presentato da solo, risulta escluso dalla contesa.

Le Contese nel Salernitano e a Caserta

In provincia di Salerno, a Cava de’ Tirreni, la sfida è tra Raffaele Giordano, civico del centrodestra, al 44,7%, e Luigi Petrone, che ha ottenuto risultati sorprendenti superando il candidato ufficiale del campo largo nel primo turno. Ad Angri, invece, si assiste a una competizione familiare: Alfonso Scoppa sfida lo zio Pasquale Mauri, già sindaco della città. A Campagna, il ballottaggio oppone Adele Amoruso, che ha ottenuto il 40%, a Livio Moscato, con il 30,8%.

L’unico comune della provincia di Caserta in lizza è San Nicola la Strada. Qui Maria Natale, espressione del campo largo, parte favorita con il 46,9% contro la rivale di centrodestra, Eligia Santucci, che si è fermata al 33,2% al primo turno.

Le elezioni amministrative in Campania si preannunciano decisive per il futuro politico delle diverse località coinvolte. Gli elettori, tornati alle urne, avranno l’opportunità di esprimere la loro preferenza e di dare un nuovo corso alle amministrazioni locali.

Fonti ufficiali: Ministero dell’Interno, Report elettorali regionali.

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