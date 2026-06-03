3 Giugno 2026

Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Lille Calcio.

redazione 3 Giugno 2026
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Davide Ancelotti Nuovo Allenatore del LOSC

Il club francese LOSC ha ufficialmente annunciato la nomina di Davide Ancelotti come nuovo allenatore della squadra di Ligue 1. Il contratto ha durata biennale, estendendosi fino alla fine della stagione 2027-28.

Un Ruolo di Prestigio per Ancelotti

Davide, figlio del celebre Carlo Ancelotti, ha assunto il suo primo incarico come allenatore principale in Europa. La sua esperienza nel mondo del calcio è ricca, avendo lavorato per più di 15 anni al fianco del padre nei club più importanti del panorama calcistico mondiale, tra cui Paris Saint-Germain e Real Madrid.

L’ufficializzazione è stata comunicata tramite il sito ufficiale del club, dove si legge: “LOSC è entusiasta di accogliere Davide Ancelotti all’inizio di una nuova stagione che coniugherà Ligue 1 e UEFA Champions League”. Il club è fiducioso che la leadership di Ancelotti porterà risultati significativi, seguendo il terzo posto ottenuto nel campionato 2025-26, il quale garantirà un posto nella massima competizione europea per club a partire dalla stagione 2026-27.

Esperienza e Visione Futura

L’arrivo di Davide Ancelotti è visto come una mossa strategica, poiché è noto non solo per il suo bagaglio tecnico, ma anche per la sua abilità nello sviluppo dei giovani talenti. Le sue esperienze precedenti includono un ruolo di assistente negli allenamenti di club prestigiosi e nelle selezioni nazionali.

“Questo giovane tecnico ha già dimostrato di avere una visione chiara e un approccio innovativo, che ci aspettiamo porterà il club a nuovi traguardi,” ha dichiarato la dirigenza del LOSC. È evidente che Ancelotti porterà con sé una mentalità vincente e una preparazione tecnica di alto livello, qualità apprese dal padre.

A soli 36 anni, Davide si è già distinto nel campo della formazione calcistica, avendo ricoperto ruoli significativi anche nella Nazionale brasiliana. La sua breve esperienza come allenatore principale del Botafogo nel 2025 ha arricchito ulteriormente il suo profilo e lo ha preparato per questo prestigioso incarico.

Il Legame con Carlo Ancelotti

La figura di Carlo Ancelotti ha avuto un’influenza indiscutibile sulla carriera di Davide. Il giovane allenatore ha assistito il padre in diverse situazioni, imparando le dinamiche del gioco e come gestire le pressioni tipiche del calcio ad alto livello.

La carriera di Davide è caratterizzata da una continua evoluzione e un accrescimento personale che lo ha portato a vivere in spogliatoi di campioni e a interagire con alcuni dei più grandi nomi del calcio mondiale. La sua capacità di entrare in confidenza con i giocatori e di creare un’atmosfera positiva è stata elogiata da molti.

Celebrando un Nuovo Inizio

La nomina di Davide Ancelotti rappresenta anche un cambio di rotta per il LOSC. Con il club che mira a stabilizzarsi sia in Ligue 1 che nell’ambito europeo, la scelta di un giovane allenatore con tanto da dimostrare appare strategica. La dirigenza è convinta che Ancelotti possa dare nuova linfa al progetto sportivo del club e costruire una squadra competitiva per le sfide future.

“Iniziamo una nuova era,” afferma il presidente del LOSC. “Abbiamo fiducia che Davide sarà in grado di portare il nostro club a livelli superiori, lavorando in sinergia con la squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Con l’inizio della nuova stagione che si avvicina, l’attesa intorno a Davide Ancelotti è palpabile. Sarà interessante osservare come saprà affrontare le sfide e i traguardi che lo attendono nel mondo del calcio professionistico.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale del LOSC e le loro pagine social.

Fonti ufficiali: LOSC

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