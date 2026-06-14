MILANO, ITALIA – 14 SETTEMBRE: Vista esterna dello stadio prima della partita di Serie A tra AC Milan e Bologna FC 1909 allo Stadio Giuseppe Meazza il 14 settembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

La Demolizione del San Siro: un Futuro Incerto

La data per la demolizione del San Siro si avvicina, segnando un’importante svolta nella storia di uno degli stadi più iconici del calcio mondiale. Dopo anni di incertezze, AC Milan e Inter stanno finalmente procedendo con i piani per costruire un nuovo stadio condiviso a Milano.

La attuale aspettativa è che i lavori di demolizione del San Siro inizino nel 2031, una volta che entrambe le squadre si saranno trasferite nel nuovo impianto. Per anni, Milan e Inter hanno rappresentato delle scelte popolari sui siti di scommesse nel Regno Unito, specialmente durante le loro campagne di successo in Serie A e nelle competizioni europee.

Quando Sarà Demolito il San Siro?

Secondo i piani di riqualificazione attualmente in corso, la demolizione del San Siro è prevista per dopo l’apertura del nuovo stadio, che dovrebbe avvenire nella stagione 2030-31. I lavori di costruzione della nuova arena inizieranno nel 2027 su un terreno adiacente a quello attuale del San Siro. Una volta che il nuovo impianto sarà pienamente operativo, si prevede che i lavori di demolizione delle parti più grandi dello stadio attuale inizino immediatamente.

Nonostante le continue speculazioni nel corso degli anni, il leggendario stadio continuerà a ospitare le partite di Milan e Inter fino al completamento del nuovo impianto.

Perché Milan e Inter Decidono di Demolire il San Siro?

I due club di Serie A ritengono che il San Siro non sia più competitivo dal punto di vista finanziario rispetto agli stadi moderni presenti in Europa. Nonostante il suo status come uno dei luoghi storici più significativi nel panorama calcistico mondiale, entrambe le società hanno spesso ribadito che i costi di ristrutturazione sarebbero eccessivi e vincolanti dal punto di vista commerciale, rispetto alla costruzione di una nuova arena ex novo.

Le prime idee per un nuovo stadio risalgono al 2019, ma il progetto ha subito ritardi a causa di opposizioni politiche, preoccupazioni legate al patrimonio culturale e disaccordi sul fatto se San Siro dovesse essere ristrutturato piuttosto che demolito. Le recenti evoluzioni, però, hanno accelerato notevolmente il processo, con entrambe le squadre ora pienamente impegnate nel progetto di demolizione e ricostruzione.

Cosa Rimarrà del San Siro?

Non tutte le parti del San Siro saranno demolite; le attuali proposte suggeriscono che alcuni elementi iconici della sua facciata potrebbero rimanere come parte di uno spazio pubblico riqualificato attorno al nuovo stadio. Tuttavia, gran parte della curva dei posti a sedere e delle sezioni interne verranno demolite una volta che Milan e Inter si trasferiranno nella loro nuova casa.

MILANO, ITALIA – 18 GENNAIO: Vista generale esterna dello stadio prima della partita di Serie A tra AC Milan e US Lecce allo Stadio Giuseppe Meazza il 18 gennaio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Tempistiche per la Demolizione del San Siro

Attualmente, la tempistica attesa comprende:

2027: Inizio dei lavori di costruzione del nuovo stadio

Inizio dei lavori di costruzione del nuovo stadio 2030-31: Apertura prevista del nuovo stadio

Apertura prevista del nuovo stadio 2031 e oltre: Inizio della demolizione del San Siro

Fino ad allora, i tifosi avranno ancora diverse stagioni per visitare uno dei templi del calcio mondiale prima che il famoso skyline del San Siro cambi per sempre.

Fonti: AC Milan, Inter Milano, Serie A

Non perderti tutte le news su Napoli+