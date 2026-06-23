Corriere dello Sport: “Napoli, Gila più vicino: la Lazio abbassa le richieste. Khalaili resta nel mirino”

Il Napoli continua a lavorare su più tavoli per rinforzare la rosa da consegnare a Massimiliano Allegri. Tra le priorità individuate dalla dirigenza azzurra figurano Mario Gila e Anan Khalaili, due profili considerati ideali per aumentare qualità e profondità dell’organico in vista della prossima stagione tra Serie A e Champions League.

Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la trattativa per Mario Gila registra segnali incoraggianti. Dopo una valutazione iniziale vicina ai 30 milioni di euro, la Lazio avrebbe iniziato ad abbassare le proprie pretese economiche e l’operazione potrebbe trovare una sintesi attorno ai 20 milioni.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la volontà del difensore spagnolo rappresenta un elemento chiave della trattativa. Gila ha già manifestato il desiderio di trasferirsi al Napoli e non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 con il club biancoceleste. Una situazione che obbliga la Lazio a effettuare valutazioni approfondite per evitare il rischio di perdere il calciatore senza incassare alcun indennizzo.

A incidere sulle richieste della società capitolina c’è anche la clausola concordata con il Real Madrid nel 2022. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club spagnolo conserva infatti il 50% dell’eventuale futura rivendita del difensore, circostanza che ha inizialmente spinto Lotito a fissare una valutazione particolarmente elevata. Con il passare delle settimane, tuttavia, la posizione della Lazio sembra essersi ammorbidita.

Il Napoli non intende forzare i tempi e continua a monitorare la situazione con tranquillità. Allegri può già contare su Rrahmani, Buongiorno, Beukema, Rafa Marin e Marianucci nel reparto centrale, ma Gila viene considerato un rinforzo ideale per completare il pacchetto difensivo grazie alle sue caratteristiche tecniche e atletiche.

Sul tavolo resta anche la possibilità di inserire Lorenzo Lucca nell’operazione. Gattuso gradirebbe l’attaccante, ma la costruzione dell’affare non appare semplice. Il Napoli preferirebbe infatti una cessione a titolo definitivo qualora il centravanti non dovesse rientrare nei piani tecnici futuri, rendendo necessaria una formula condivisa tra le parti.

Parallelamente prosegue il lavoro per Anan Khalaili. L’esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise continua a essere uno degli obiettivi principali per rinforzare la corsia destra. Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club belga ha respinto una prima proposta da 15 milioni di euro e continua a chiedere circa 25 milioni per lasciar partire il classe 2004.

Il Napoli, forte dell’accordo già raggiunto con il giocatore, punta ad avvicinarsi alle richieste dell’Union Saint-Gilloise attraverso una struttura economica arricchita da bonus. Anche in questo caso pesa una percentuale sulla futura rivendita, pari al 15%, che il Maccabi Haifa ha mantenuto al momento della cessione del calciatore.

Qualora la pista Khalaili dovesse complicarsi ulteriormente, la società azzurra mantiene viva anche l’alternativa che porta a Dodo della Fiorentina. Il brasiliano, valutato intorno ai 15 milioni di euro, rappresenta un’opzione concreta per la fascia destra e resta tra i nomi monitorati dal direttore sportivo Giovanni Manna.