Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri pronto al via: oggi l’addio al Milan e poi la firma fino al 2029”

Il Napoli è ormai a un passo dall’aprire ufficialmente il nuovo ciclo targato Massimiliano Allegri. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la settimana appena iniziata è destinata a diventare quella decisiva per sancire l’approdo del tecnico livornese sulla panchina azzurra. Prima, però, servirà completare l’ultimo passaggio formale: la risoluzione del contratto che ancora lo lega al Milan fino al 30 giugno 2027.

Secondo Fabio Tarantino sulle pagine del Corriere dello Sport, proprio nella giornata odierna è previsto l’incontro che dovrebbe portare alla definitiva separazione tra Allegri e il club rossonero. Una volta ottenuto il via libera, il tecnico sarà libero di sottoscrivere il contratto triennale con il Napoli, accordo già definito da tempo e valido fino al 2029.

Come evidenzia ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Allegri è già pienamente coinvolto nella programmazione della prossima stagione insieme al direttore sportivo Giovanni Manna. Il lavoro sul mercato è già iniziato e l’obiettivo è costruire una squadra competitiva sia in Serie A sia in Champions League, seguendo le indicazioni del presidente Aurelio De Laurentiis.

Nell’analisi di Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, la scelta di Allegri rappresenta la volontà del club di dare continuità al percorso vincente intrapreso negli ultimi anni. Dopo il biennio guidato da Antonio Conte, De Laurentiis ha individuato nell’ex allenatore di Juventus e Milan il profilo ideale per mantenere il Napoli stabilmente ai vertici del calcio italiano e rilanciare con forza anche il progetto europeo.

L’ufficialità è ormai soltanto una questione di tempo. Una volta definita la separazione dal Milan, arriveranno la firma, l’annuncio del club e l’inizio della nuova avventura. Il tecnico dovrebbe essere presentato ufficialmente durante il ritiro estivo di Dimaro Folgarida, dando così il via all’era Allegri in un’annata particolarmente significativa per il Napoli, quella del centenario, con l’obiettivo dichiarato di continuare a lottare per lo Scudetto e di essere protagonista anche in Champions League.