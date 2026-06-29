29 Giugno 2026

Ancelotti punta a un nuovo record al Mondiale 2026.

redazione 29 Giugno 2026
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MIAMI GARDENS, FLORIDA – 24 GIUGNO: Carlo Ancelotti, allenatore della nazionale brasiliana, esce dal tunnel per la seconda metà della partita del girone C della FIFA World Cup 2026 tra Scozia e Brasile, giocata allo stadio di Miami. (Foto di Megan Briggs/Getty Images)

Carlo Ancelotti: Un Allenatore da Record

Carlo Ancelotti, uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, è pronto a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera durante la Coppa del Mondo 2026. L’unico tecnico al mondo ad aver conquistato il titolo nazionale in tutte le cinque principali leghe europee e a sollevare la Champions League per ben cinque volte è proprio lui, l’ex allenatore del Milan.

In 20 anni di carriera, Ancelotti ha collezionato trofei con quasi tutti i club che ha guidato, tra cui Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern Monaco e Milan. Nonostante il suo straordinario palmarès, il 67enne è determinato a raggiungere nuovi traguardi. Ora, alla guida del Brasile, Ancelotti aspira a riportare la Coppa del Mondo a Rio de Janeiro per la prima volta dal 2002, diventando il primo allenatore italiano a vincere il torneo con una nazionale straniera.

Il Passato e le Ambizioni di Ancelotti

La Coppa del Mondo rappresenta un’importante sfida per Ancelotti, che ha fatto il suo esordio come allenatore in questo prestigioso torneo. In passato, ha ricoperto il ruolo di assistente di Arrigo Sacchi durante il Mondiale del 1994, quando l’Italia raggiunse la finale, ma perse ai rigori contro il Brasile. Oggi, è lui a guidare la selezione brasiliana, il “Seleccionado” che ha tanto a cuore.

Il cammino del Brasile è iniziato bene, con due vittorie e un pareggio nei primi tre incontri della fase a gironi. Dopo una netta vittoria per 3-0 sulla Scozia, Ancelotti ha espresso soddisfazione per i progressi della squadra: “Ora stiamo giocando come una vera squadra, questo è il nostro obiettivo. Non siamo perfetti, ma stiamo migliorando.”

Il Brasile ha chiuso il girone al primo posto, a pari punti con il Marocco, ma con una migliore differenza reti. Ancelotti ha sottolineato l’importanza della solidità in vista della fase ad eliminazione diretta: “Abbiamo una squadra solida. Rispetto alla prima partita, stiamo facendo meno errori e abbiamo più ritmo.”

Le Prestazioni di Vinicius Junior

Un giocatore che sta brillando in questa competizione è Vinicius Junior, uno degli ex pupilli di Ancelotti al Real Madrid. Il giovane attaccante ha già messo a segno quattro gol in tre incontri, dimostrando il suo valore. Ancelotti ha dichiarato: “È soddisfacente vedere Vini in forma, non avevo dubbi sulle sue potenzialità in questo Mondiale.”

“Per lui, giocare con la nazionale è un onore. Sta andando molto bene e ha anche segnato di testa, cosa rara per lui. Vinicius è un top player, uno dei migliori al mondo”, ha aggiunto l’allenatore. Con queste prestazioni, il Brasile si prepara ad affrontare la fase successiva del torneo, consapevole che ogni partita prima di arrivare alla finale sarà cruciale.

In un torneo tanto emozionante e imprevedibile quanto le scommesse sul casinò online, la squadra può contare su un allenatore esperto come Ancelotti, che cerca di portare a casa un ulteriore trofeo alla sua già lunga lista di successi.

Fonti: FIFA, UEFA, Sky Sports

La strada verso la vittoria è ancora lunga, ma con l’approccio strategico e la determinazione mostrati finora, i tifosi brasiliani possono sperare di festeggiare un nuovo trionfo che entrerà nella storia del calcio.

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