29 Giugno 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri accelera il mercato: da Khalaili a Gila, tutti gli obiettivi di Manna”

redazione 29 Giugno 2026
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Il possibile arrivo di Massimiliano Allegri rappresenta anche il punto di svolta per il mercato del Napoli. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il club azzurro attende soltanto l’ufficialità del nuovo allenatore per entrare nella fase decisiva delle trattative già avviate nelle scorse settimane. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha lavorato in anticipo, puntando prima a ottenere il gradimento dei calciatori e solo successivamente ad aprire il dialogo con i rispettivi club.

Secondo Davide Palliggiano del Corriere dello Sport, uno dei nomi in cima alla lista resta Anan Khalaili. L’esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise ha già trovato un’intesa di massima con il Napoli per un contratto fino al 2031 da circa 1,3 milioni di euro a stagione. Resta però la distanza economica con il club belga, che continua a valutare il proprio giocatore 25 milioni di euro. Sul talento israeliano si registra anche un sondaggio dell’Inter.

Come evidenzia ancora Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, anche Mario Gila continua a rappresentare un obiettivo concreto per rinforzare la difesa. Il centrale della Lazio avrebbe già manifestato il proprio gradimento per il trasferimento in azzurro e non sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. Lotito continua a mantenere alta la valutazione del difensore, ma il Napoli resta fiducioso che il trascorrere del tempo possa favorire la trattativa.

Nell’analisi di Davide Palliggiano del Corriere dello Sport trova spazio anche il capitolo portieri. Alex Meret viene considerato il punto fermo della rosa, mentre si raffredda la pista che porta a Milinkovic-Savic, destinato a partire soltanto davanti a un’offerta ritenuta soddisfacente. In caso di cessione, il Napoli tornerebbe con decisione su Guglielmo Vicario, reduce dall’esperienza al Tottenham e desideroso di rientrare in Serie A, pur essendo seguito anche dalla Juventus. Rimane viva anche la candidatura di Matej Kovar, portiere del PSV, che potrebbe diventare un’opzione concreta nei prossimi giorni.

Il lavoro di Manna, però, non si limita ai titolari. Sulle corsie difensive, oltre a Khalaili, restano monitorati anche Dodô della Fiorentina e Norton-Cuffy del Genoa, giovane esterno inglese apprezzato per qualità e margini di crescita. Il Napoli, infatti, vuole arrivare preparato a ogni scenario e, con l’imminente insediamento di Allegri, è pronto ad accelerare sia sul fronte delle entrate sia su quello delle uscite, dando il via alla fase più intensa del proprio mercato estivo.

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