Como punta su Muharemovic e Yan Couto per la Champions League 2026-27.

Tarik Muharemovic: Il Difensore Sotto Osservazione di Como

Il calciatore Tarik Muharemovic, difensore del US Sassuolo Calcio, sta attirando l’attenzione di diverse squadre nel calciomercato invernale. La sua prestazione durante le ultime partite ha messo in luce le sue qualità, rendendolo un obiettivo appetibile per il neo-promosso Como, che sta cercando rinforzi in vista della Champions League.

Nell’incontro di Serie A tra il Sassuolo e la Fiorentina il 6 dicembre 2025, Muharemovic ha contribuito in modo decisivo, segnando il secondo gol per la sua squadra. Un momento che ha sottolineato il suo talento e la sua presenza in campo, confermando che il […] giocatore bosniaco sta attraversando un periodo di forma eccezionale.

Il Como ha compiuto un’impresa straordinaria, passando dalla Serie B alla Champions League in meno di tre anni. Questa ogni tanto è vista come un sogno irraggiungibile, ma con un quarto posto in Serie A, la squadra è riuscita a qualificarsi per la competizione europea più prestigiosa. La dirigenza è ora attivamente alla ricerca di giocatori che possano rinforzare la rosa e garantire una competizione adeguata ai massimi livelli del calcio europeo.

Mercato e Obiettivi di Rinforzo per il Como

In base a quanto riportato da fonti ufficiali come Tuttomercatoweb, il Como ha messo nel proprio mirino proprio Muharemovic, il cui futuro è stato precedentemente legato a club di alta gamma come l’Inter. La società nerazzurra, secondo le notizie più recenti, sembra aver cambiato rotta concentrandosi su Oumar Solet dell’Udinese, lasciando quindi il campo libero al Como per tentare di ingaggiare il difensore bosniaco.

Il legame con la Juventus risulta essere un ulteriore aspetto interessante della trattativa: Sassuolo deve pagare il 50% del futuro trasferimento all’ex club di Muharemovic, il che potrebbe influenzare le decisioni strategiche del Sassuolo, nel caso di una cessione del giocatore.

Oltre a Muharemovic, anche Yan Couto del Borussia Dortmund è nella lista dei desideri del Como. Couto, che compie 24 anni quest’oggi, gioca come terzino destro o come esterno, e la sua versatilità potrebbe essere un grande valore aggiunto per la squadra allenata da Cesc Fabregas. Con esperienze pregresse in club prestigiosi come Manchester City, Girona e Braga, Couto ha collezionato una carriera invidiabile e potrebbe portare la sua esperienza nel nuovo progetto del Como.

Il mercato invernale si preannuncia intenso e carico di opportunità, con squadre come il Como pronte a sfruttare ogni occasione. Dopo aver ottenuto un accesso inaspettato alla Champions League, ora la dirigenza è sotto pressione per allestire una rosa competitiva.

Come riportato da Calciomercato.com, il Como potrebbe anche attivarsi per ulteriori scambi o acquisti, considerando che dovrà affrontare squadre di altissimo livello. La logistica di un trasferimento, come nel caso di Muharemovic, è cruciale: le tempistiche, le valutazioni economiche e le dinamiche con i vari club sono elementi da considerare con attenzione.

Per i tifosi del Como, l’eventuale arrivo di Muharemovic o di Couto rappresenterebbe non solo un innesto di qualità, ma anche un messaggio chiaro sulla volontà della società di competere a livelli sempre più alti. I prossimi mesi potrebbero dunque riservare sorprese e colpi di scena in un mercato che si annuncia ricco di adrenalina.

In un campionato come la Serie A, la possibilità di puntare su giocatori giovani e talentuosi è sempre un fattore chiave per costruire un futuro solido. Muharemovic, con la sua capacità difensiva e il suo intuito offensivo, e Couto, con la sua esperienza internazionale, rappresentano esattamente quel tipo di calciatori che possono aiutare una squadra a raggiungere nuovi traguardi.

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