Colombia avanza agli ottavi, Ghana eliminato con un gol a Kansas City.

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La Colombia Avanza Agli Ottavi di Finale del Mondiale

KANSAS CITY (STATI UNITI) – La Colombia celebra il suo ritorno agli ottavi di finale di un Mondiale dopo la mancata qualificazione nel 2022. I colombiani hanno trionfato su un resiliente Ghana con il punteggio di 1-0, raggiungendo così la fase a eliminazione diretta per la quarta volta nella storia della nazionale (già avvenuto nel 1990, 2014 e 2018). La partita, giocata in un’atmosfera intensa, è stata decisa da un gol di Jhon Arias al 14’ del primo tempo, che ha permesso alla squadra di Lorenzo di guadagnare un posto tra le migliori sedici nazionali della competizione.

La Colombia ora si prepara ad affrontare la Svizzera nei prossimi ottavi, in programma il 7 luglio alle 22:00 ore locali. In caso di vittoria, la formazione sudamericana potrebbe poi incrociare il cammino con la vincente del match tra Argentina ed Egitto, fissato sempre per il 7 luglio alle 18:00. Per il Ghana, invece, termina l’avventura mondiale, risultato qualificato come miglior terzo nel girone con Inghilterra, Croazia e Panama.

Un Match Pieno di Emozioni e Tattica

Il match contro il Ghana ha visto la Colombia partire con determinazione, cercando di spingere subito in avanti. Già nei primi minuti, il Ghana ha tentato di rompere il ghiaccio con un tiro da fuori area di Thomas Partey, ma senza successo. Al 14′ è stata la Colombia a trovare il vantaggio: un cross preciso dalla sinistra di Luis Suarez ha trovato Jhon Arias pronto al tap-in, finalizzando l’azione e portando i sudamericani sull’1-0.

I colombiani, sebbene non abbiano mantenuto un ritmo frenetico, hanno continuato a creare opportunità. Luis Diaz ha avuto un’altra chance per raddoppiare, ma la sua conclusione è stata parata dal portiere ghanese, Ati Zigi. Mojica si è unito al rullo compressore offensivo, cercando di aumentare la distanza a fine primo tempo ma senza successo.

Nel secondo tempo, il Ghana ha cercato di raddrizzare la partita. Rios ha inizialmente creato scompiglio nella trequarti avversaria e al 50′ Puerta ha costretto Ati Zigi a compiere un intervento prodigioso. Dopo un intervallo per il cooling break, entrambe le squadre hanno apportato sostituzioni, aumentando così la tensione e l’intensità del match. Il Ghana ha infatti iniziato a alzare il pressing, ma la Colombia si è difesa bene e ha cercato di colpire in contropiede.

Le occasioni da rete si sono susseguite, con Luis Diaz e Quintero che hanno tentato di trovare il secondo gol per la Colombia, ma la difesa ghanese ha retto il colpo. Nonostante gli sforzi finali del Ghana per riequilibrare la contesa, la squadra di Queiroz non è riuscita a concretizzare le rare opportunità capitate. La Colombiana ha mantenuto il vantaggio, meritando l’accesso agli ottavi di finale.

Questo risultato non solo segna la rinascita del calcio colombiano a livello mondiale, ma evidenzia anche la solidità della squadra di Lorenzo, che continua a dimostrare la sua determinazione e resilienza nelle competizioni internazionali. La preparazione strategica e il gioco di squadra hanno giocato un ruolo cruciale nel successo della Colombia, che ora attende con trepidazione il prossimo incontro contro la Svizzera.

Per approfondire ulteriormente il mondo del calcio e rimanere aggiornati sulle ultime notizie, è possibile consultare fonti ufficiali come FIFA e UEFA, che offrono analisi dettagliate e informazioni sui tornei di rilevanza mondiale.

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FONTE ITALPRESS

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