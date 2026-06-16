16 Giugno 2026

Coco Gauff e Serena Williams si sfideranno, confermata la loro partecipazione al Berlin Open.

redazione 16 Giugno 2026
GettyImages-1420275812-scaled.jpg

Serena Williams nel Berlin Open: Ultime Notizie

Serena Williams è pronta a continuare la sua avventura nel tennis con la sua partecipazione al Berlin Open. Nonostante le voci che la davano in coppia con Coco Gauff, le due tenniste hanno scelto partner diversi per il torneo tedesco. Williams ha fatto il suo ritorno al tennis competitivo all’evento di Queen’s, dove ha fatto coppia con Victoria Mboko nel tabellone di doppio.

La coppia ha trionfato nella loro partita d’apertura, ma un infortunio di Mboko ha costretto Williams a ritirarsi dal torneo. In soli pochi giorni di attività, la tennista americana ha già iniziato a pianificare i suoi passi futuri per la stagione. Ci sono stati report iniziali che suggerivano una collaborazione con Gauff per il Berlin Open, ma entrambe hanno deciso di partecipare con atlete diverse.

Serena Williams formerà quindi coppia con Karolina Muchova per il Berlin Open, segnando la sua seconda apparizione dal ritorno nel circuito WTA. La loro campagna inizierà contro Erin Routliffe e Giuliana Olmos, un incontro già noto a Williams, che ha affrontato Routliffe mentre era in coppia con Victoria Mboko a Queen’s.

Coco Gauff: Ritorno al Doppio e Focalizzazione sul Singolo

Coco Gauff, dal canto suo, ha deciso di tornare in coppia con Jessica Pegula, con cui ha già ottenuto cinque titoli WTA. Tuttavia, il duo non ha giocato insieme da quando ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi nel 2024. Gauff e Pegula affronteranno Anastasia Potapova e Diana Shnaider nel loro incontro di apertura. Sebbene le due non siano una squadra a questo torneo, c’è ancora una possibilità di un loro incontro nelle semifinali se entrambe le coppie raggiungono quella fase del torneo.

Per quanto riguarda il singolo, Gauff ha subito una delusione al Roland Garros di quest’anno e punterà a ritrovare la forma in questa stagione sui campi in erba. Quest’anno, il periodo che precede Wimbledon le offre una grande opportunità di rialzarsi, considerando che non ha ancora ottenuto vittorie su questa superficie nel 2025.

L’uscita di Amanda Anisimova dal torneo ha spostato Gauff in una posizione di testa di serie più alta, permettendole di guadagnare un bye al secondo turno. Qui, potrebbe affrontare Paula Badosa, ex numero due al mondo, il che renderebbe l’incontro ancora più interessante. In questo stesso tabellone, lei dovrà prepararsi a confrontarsi anche con le avversarie come Elena Rybakina e Linda Noskova. Inoltre, se Gauff dovesse raggiungere la finale, potrebbe trovarsi di fronte Aryna Sabalenka, un matchup intrigante.

Strategie per il Successo di Gauff

Gauff ha chiuso la sua esperienza nel 2024 difendendo solo un punto, il che le consente di affrontare questa competizione senza una pressione eccessiva. La giovane promessa del tennis ha l’opportunità di costruire slancio e fiducia in vista di Wimbledon, dove gli occhi saranno di nuovo puntati su di lei. L’obiettivo è quello di migliorare il suo gioco e ottenere risultati incoraggianti prima della prestigiosa competizione.

Con un inizio di stagione altalenante e pochi risultati positivi sulle superfici in erba, Gauff è determinata a ribaltare la situazione e dimostrare il suo valore. Questo Berlin Open rappresenta una vetrina perfetta per mostrare le sue capacità e il duro lavoro svolto negli ultimi mesi. Con la giusta mentalità e una strategia di gioco ben definita, Gauff potrebbe presto tornare a essere una delle protagoniste nel circuito WTA.

Le sfide che attendono entrambe le atlete, Serena Williams e Coco Gauff, sono un chiaro segnale di quanto il tennis femminile possa essere competitivo e affascinante. Seguendo con attenzione i loro progressi, gli appassionati possono aspettarsi momenti indimenticabili sui campi da tennis di Berlino.

Fonti ufficiali: WTA Tennis, Tennis.com

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

GettyImages-487165860-scaled.jpg

Kamil Majchrzak svela retroscena su Djokovic e provoca la rabbia dei fan.

redazione 16 Giugno 2026
GettyImages-2260077955-scaled.jpg

Emma Raducanu si esprime sui social dopo la sconfitta nella finale di Queen’s contro Vekic.

redazione 16 Giugno 2026
GettyImages-2262049132-scaled.jpg

Rafael Jodar racconta le sue impressioni sul tennis su erba prima del debutto a Queen’s.

redazione 16 Giugno 2026
GettyImages-2271078981-scaled.jpg

Mats Wilander avverte Sinner e Alcaraz dopo la vittoria di Zverev al Roland Garros.

redazione 16 Giugno 2026
GettyImages-2238754452-scaled.jpg

Infortunio di Amanda Anisimova: ecco i dettagli dopo il ritiro dall’Open di Berlino.

redazione 15 Giugno 2026
GettyImages-1797331252-1-scaled.jpg

Boris Becker commenta incredibilmente il successo di Alexander Zverev nel raggiungere il primo posto.

redazione 15 Giugno 2026
GettyImages-2259462412-scaled.jpg

Emma Raducanu: il percorso verso la finale di Queen’s rinvigorisce le sue speranze a Wimbledon.

redazione 15 Giugno 2026
GettyImages-2200865420-scaled.jpg

Donna Vekic rivela 5 campionesse Slam che vorrebbe vedere tornare nel tennis

redazione 15 Giugno 2026
GettyImages-2269899128-scaled.jpg

La strategia audace di Sinner e Djokovic a Wimbledon: un possibile punto di svolta?

redazione 14 Giugno 2026
GettyImages-2279874234-scaled.jpg

Kim Kardashian reagisce subito dopo la storica vittoria di Lewis Hamilton con la Ferrari.

redazione 14 Giugno 2026
GettyImages-2258399639-scaled.jpg

Zverev chiarisce: cosa conta di più, il Grand Slam o la medaglia d’oro olimpica?

redazione 14 Giugno 2026
GettyImages-2281537724-scaled.jpg

Djokovic escluso dal GP di Barcellona, applaude la prima vittoria di Hamilton con Ferrari.

redazione 14 Giugno 2026

Ultimissime

mercatorre.jpeg

Mercatorre: la fiera vintage più amata di Torre del Greco con ingresso gratuito.

Anna Gaia Cavallo 16 Giugno 2026
724818285_1594619219331243_5157886717378809026_n

Napoli sogna Euro 2032: parte l’iter per il nuovo Maradona, via la pista d’atletica e stadio più vicino al campo

redazione 16 Giugno 2026
news430425.jpg

Calciomercato Napoli: Allegri richiede tre acquisti e un quarto nome. Le ultime novità.

Anna Gaia Cavallo 16 Giugno 2026
c-1000-designbundle-roulette-table-gambling-2-29-12-7ef96f9fcb4ad53faa23488cd8866377d3682eba02525772a9ab93cd582959cc.jpg

Beginnen met gokken Een gids voor casinospellen voor nieuwkomers

Francesco Pollasto 16 Giugno 2026
GettyImages-1420275812-scaled.jpg

Coco Gauff e Serena Williams si sfideranno, confermata la loro partecipazione al Berlin Open.

redazione 16 Giugno 2026
@media(max-width:640px){ #gfp-sticky-footer .gfp-sf-google-text{display:none;} #gfp-sticky-footer .gfp-fmt-input{width:130px!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-desktop{display:none!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-mobile{display:inline!important;} }