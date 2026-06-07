Calendario Serie A 2026-27: l’Inter pronta a difendere il titolo di campione.

Inter Milan: Inizio della Difesa del Titolo

Milan, Italia – 17 maggio 2026: Cristian Chivu, allenatore dell’FC Internazionale Milano, si presenta fiero con i trofei della Coppa Campioni d’Italia e della Coppa Italia dopo la partita di Serie A tra l’Inter e l’Hellas Verona al Giuseppe Meazza. Questo momento rappresenta la coronazione di una stagione straordinaria e l’inizio di una nuova avventura per i nerazzurri.

La Stagione 2026/27: Gli Impegni di Inter

Inter Milan avvierà la difesa del proprio Scudetto il 23 agosto, incontrando il Monza tra le mura amiche. Gli interisti si preparano a un campionato che promette di essere impegnativo, arricchito dalla competizione in Champions League. La stagione prevede incontri cruciali, tra cui due derby di Milano e altri scontri importanti contro il Juventus e la Roma.

Una delle partite più attese sarà il primo Derby della Madonnina, che si svolgerà il 1 novembre al San Siro, durante la fase a gironi della Champions League. Questo incontro avrà un significato speciale non solo per i tifosi, ma anche per la classifica della Serie A. Il ritorno del derby si terrà il 14 febbraio, coincidendo con gli ottavi di finale del torneo europeo.

Gli Incontri Chiave della Stagione

Il cammino dell’Inter nella Serie A include sfide di alto livello. I bianconeri della Juventus saranno ospiti al Meazza il 10 gennaio, mentre la squadra di Chivu si recherà a Torino nel match di ritorno il 16 maggio. Questo incontro potrebbe rivelarsi cruciale per l’assegnazione del titolo.

Un’altra sfida importante è quella contro la Roma, che si disputerà in casa il 11 aprile, proprio nel periodo in cui si svolgeranno i quarti di finale della Champions League. La capacità di gestire le energie e le priorità in questo periodo sarà fondamentale per il successo della squadra.

Il Programma Completo della Serie A 2026/27

Ecco il calendario dettagliato per l’Inter nella stagione 2026/27:

Settimana 1 – 23 agosto: Inter vs Monza

– 23 agosto: Inter vs Monza Settimana 2 – 30 agosto: Cagliari vs Inter

– 30 agosto: Cagliari vs Inter Settimana 3 – 6 settembre: Inter vs Napoli

– 6 settembre: Inter vs Napoli Settimana 4 – 13 settembre: Inter vs Udinese

– 13 settembre: Inter vs Udinese Settimana 5 – 20 settembre: Roma vs Inter

– 20 settembre: Roma vs Inter Settimana 6 – 11 ottobre: Inter vs Parma

– 11 ottobre: Inter vs Parma Settimana 7 – 18 ottobre: Bologna vs Inter

– 18 ottobre: Bologna vs Inter Settimana 8 – 25 ottobre: Inter vs Fiorentina

– 25 ottobre: Inter vs Fiorentina Settimana 9 – 28 ottobre: Venezia vs Inter

– 28 ottobre: Venezia vs Inter Settimana 10 – 1 novembre: Milan vs Inter

– 1 novembre: Milan vs Inter Settimana 11 – 8 novembre: Inter vs Como

– 8 novembre: Inter vs Como Settimana 12 – 22 novembre: Atalanta vs Inter

– 22 novembre: Atalanta vs Inter Settimana 13 – 29 novembre: Inter vs Genoa

– 29 novembre: Inter vs Genoa Settimana 14 – 6 dicembre: Frosinone vs Inter

– 6 dicembre: Frosinone vs Inter Settimana 15 – 13 dicembre: Inter vs Torino

– 13 dicembre: Inter vs Torino Settimana 16 – 20 dicembre: Lecce vs Inter

– 20 dicembre: Lecce vs Inter Settimana 17 – 3 gennaio: Inter vs Sassuolo

– 3 gennaio: Inter vs Sassuolo Settimana 18 – 6 gennaio: Lazio vs Inter

– 6 gennaio: Lazio vs Inter Settimana 19 – 10 gennaio: Inter vs Juventus

– 10 gennaio: Inter vs Juventus Settimana 20 – 17 gennaio: Parma vs Inter

– 17 gennaio: Parma vs Inter Settimana 21 – 24 gennaio: Inter vs Venezia

– 24 gennaio: Inter vs Venezia Settimana 22 – 31 gennaio: Napoli vs Inter

– 31 gennaio: Napoli vs Inter Settimana 23 – 7 febbraio: Inter vs Cagliari

– 7 febbraio: Inter vs Cagliari Settimana 24 – 14 febbraio: Inter vs Milan

– 14 febbraio: Inter vs Milan Settimana 25 – 21 febbraio: Fiorentina vs Inter

– 21 febbraio: Fiorentina vs Inter Settimana 26 – 28 febbraio: Inter vs Atalanta

– 28 febbraio: Inter vs Atalanta Settimana 27 – 7 marzo: Udinese vs Inter

– 7 marzo: Udinese vs Inter Settimana 28 – 14 marzo: Torino vs Inter

– 14 marzo: Torino vs Inter Settimana 29 – 21 marzo: Inter vs Frosinone

– 21 marzo: Inter vs Frosinone Settimana 30 – 4 aprile: Genoa vs Inter

– 4 aprile: Genoa vs Inter Settimana 31 – 11 aprile: Inter vs Roma

– 11 aprile: Inter vs Roma Settimana 32 – 18 aprile: Monza vs Inter

– 18 aprile: Monza vs Inter Settimana 33 – 25 aprile: Inter vs Bologna

– 25 aprile: Inter vs Bologna Settimana 34 – 2 maggio: Como vs Inter

– 2 maggio: Como vs Inter Settimana 35 – 9 maggio: Inter vs Lecce

– 9 maggio: Inter vs Lecce Settimana 36 – 16 maggio: Juventus vs Inter

– 16 maggio: Juventus vs Inter Settimana 37 – 23 maggio: Inter vs Lazio

– 23 maggio: Inter vs Lazio Settimana 38 – 30 maggio: Sassuolo vs Inter

Questa stagione sarà un test fondamentale per l’intero staff tecnico e i giocatori, che dovranno dimostrare il loro valore affrontando le pressioni di tutte queste competizioni.

Fonti Ufficiali

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, consulta il sito ufficiale dell’FC Internazionale Milano e gli avvisi della Lega Serie A.

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