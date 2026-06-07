Roddick: i commenti su Zverev lo fanno impazzire e danneggiano il suo gioco.

Alexander Zverev: il Quarto Tentativo di una Grande Vittoria

Alexander Zverev è spesso descritto come il miglior giocatore del circuito ATP a non aver ancora conquistato un titolo del Grande Slam. Ma questo potrebbe cambiare domenica prossima, quando il tennista tedesco affronterà Flavio Cobolli nella finale degli Open di Francia. Entrambi i giocatori sono alla ricerca della loro prima vittoria in un torneo major, e l’attesa è palpabile.

Zverev ha già accumulato una carriera notevole, con due vittorie alle ATP Finals, sette titoli nei Masters 1000 e una medaglia d’oro olimpica. Nonostante abbia raggiunto tre finali di Grand Slam in passato, il trofeo è rimasto sfuggente. La sua carriera lo ha portato fino al secondo posto nella classifica mondiale e ha costruito una reputazione solida nel mondo del tennis.

Tuttavia, ciò che sembra rappresentare un punto dolente nella sua carriera è il giudizio sulla sua capacità di eseguire il colpo fondamentale: il dritto. Secondo l’ex campione Andy Roddick, Zverev presenta alcune carenze in questo fondamentale che potrebbero essere sfruttate dai suoi avversari. Roddick ha espresso le sue opinioni durante il podcast “Served”, evidenziando che, nonostante le critiche, il dritto di Zverev è migliore rispetto alla media della maggior parte dei tennisti.

Le Critiche al Dritto di Zverev

Roddick ha dichiarato: “Le persone criticano il dritto di Zverev, ma ciò è basato sul timore che possa essere esposto contro avversari di alto livello. Il suo dritto, quando colpisce il colpo dal lato destro, è davvero eccellente, ma quando è in movimento, potrebbe non essere all’altezza”. La critica principale si concentra sulla mancanza di precisione e potenza del colpo quando Zverev deve colpire in situazioni difficili.

Inoltre, Roddick sottolinea che ogni aspetto del gioco di Zverev è di livello elite: “Il tuo dritto non è scarso, ma la critica si basa sul fatto che ogni altro aspetto del tuo gioco è elite, quindi ci si aspetta che anche il dritto sia perfetto”. Zverev ha la capacità di dominare il campo e di sfruttare gli errori degli avversari, ma la sua abilità di utilizzare il dritto nei momenti cruciali è ciò che deve migliorare.

Malgrado il confronto negativo, Roddick chiarisce che il dritto di Zverev è migliore dell’80% dei tennisti in circolazione: “La gente spesso si dimentica di quanto sia forte la sua curva di apprendimento e il suo dritto può davvero funzionare come un’arma contro avversari meno esperti”, ha affermato Roddick. Con il giusto pianificazione dei colpi, Zverev può raggiungere il successo a lungo termine.

Il Percorso di Zverev agli Open di Francia 2026

Nonostante il percorso verso la finale non abbia incluso avversari tra i primi 20 tennisti del mondo, Zverev ha gestito perfettamente le aspettative in un tabellone spietato, soprattutto dopo le eliminazioni di Jannik Sinner e Novak Djokovic nelle fasi iniziali del torneo. Ha iniziato il suo cammino con due vittorie nette, battendo Benjamin Bonzi e Tomas Machac, entrambi in tre set.

La prima difficoltà è arrivata nel terzo turno contro Quentin Halys, dove ha subito la perdita del primo set. Ma Zverev ha mostrato grande resilienza, rispondendo con autorità nel turno successivo con una vittoria in scioltezza contro Jesper De Jong. Nei quarti di finale ha dovuto affrontare il talentuoso teenager Rafael Jodar e ha dominato l’incontro, chiudendo con un punteggio di 7-6, 6-1, 6-3.

Con la vittoria in quattro set contro Jakub Mensik, Zverev ha ottenuto il biglietto per la finale, dove affronterà finalmente Flavio Cobolli, il suo primo avversario tra i top 20 del torneo. La tensione e l’aspettativa sono palpabili, e i fan sperano vivamente che questo sia il momento che cambierà il destino di Zverev nel panorama del tennis mondiale.

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