Il sindaco Vicinanza: “Sosteniamo la Juve Stabia e il nostro assessore Guerri”

Il Appello del Sindaco di Castellammare per la Juve Stabia

Castellammare di Stabia si trova in un momento cruciale per il futuro della sua squadra di calcio, la Juve Stabia. Il sindaco, Luigi Vicinanza, ha lanciato un forte appello alla comunità locale e agli imprenditori per sostenere la squadra e garantire la sua iscrizione in Serie B per il terzo anno consecutivo. “È il momento di tifare tutti insieme per la Juve Stabia”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza dell’unità in questo momento delicato.

Le ultime due stagioni hanno visto la Juve Stabia vivere periodi esaltanti, diventando non solo un simbolo per i tifosi, ma anche un veicolo di promozione per l’immagine della città. Il sindaco ha sottolineato che il club è fondamentale per Castellammare, rappresentando un punto di riferimento per la comunità sportiva e oltre. La chiamata agli imprenditori sani della città è infatti un invito a mobilitarsi per affiancare Alfredo Guerri, un imprenditore che ha già dimostrato il suo impegno verso la squadra attraverso sponsorizzazioni e ora manifesta seri intenti di rilancio.

Il Rilancio della Juve Stabia: Un’Occasione da Non Perdere

Il sindaco ha evidenziato il lavoro svolto dagli amministratori giudiziari Salvatore Scarpa e Mario Ferrara, ringraziandoli per la loro dedizione in un periodo tanto difficile. “Ora tocca a noi stabiesi scendere in campo”, ha proseguito Vicinanza, invitando gli imprenditori a unirsi a Guerri per un impegno economico significativo. “Una nuova società forte, pulita e coesa è possibile se ognuno di noi fa la propria parte”, ha affermato, sottolineando che la partecipazione attiva della comunità è fondamentale per il rilancio del club.

Gli imprenditori sono incoraggiati a contribuire secondo le proprie capacità, coinvolgendo anche le famiglie e i cittadini in un progetto di crescita e rinascita della Juve Stabia. La possibilità di forme di azionariato popolare potrebbe essere presa in considerazione in futuro, ma per ora è essenziale che si faccia un passo avanti. “Per una grande squadra, una Grande Stabia”, ha concluso Vicinanza, richiamando l’unità e la forza di una comunità che ama il proprio club.

Il sindaco di Castellammare ha messo in evidenza l’importanza di una nuova dirigenza per riportare la squadra a livelli competitivi. La Juve Stabia ha vissuto momenti di gloria e ora è necessario rispondere a questa chiamata per garantire un futuro luminoso. L’amore per la squadra deve tradursi in azioni concrete: “Siamo a un passo dal mettere in atto un progetto che può portare la Juve Stabia verso la grandezza”, ha affermato Vicinanza, invitando i cittadini a riflettere sul loro ruolo nella rivitalizzazione del club.

Capire l’importanza della Juve Stabia per Castellammare è fondamentale non solo per gli appassionati di calcio, ma anche per la comunità in generale. Il club rappresenta un’istituzione, una storia che va avanti da anni e che ha un impatto significativo anche sull’economia locale. La sinergia tra le istituzioni e l’imprenditoria è essenziale per garantire la sopravvivenza e la crescita della squadra.

Il sindaco ha espresso chiaramente il suo pensiero: “Contiamo su Imprenditori che credono nel potenziale della nostra squadra”. È un invito rivolto a chi è disposto a scommettere sulla Juve Stabia e sul suo futuro, per creare un ambiente di crescita sostenibile e duratura. Ogni contributo, grande o piccolo che sia, può fare la differenza in questo momento cruciale.

La strada da percorrere è lunga, ma Vicinanza è fiducioso che con un impegno collettivo si possa risollevare il club e riportarlo ai vertici del calcio. La Juve Stabia è più di una semplice squadra; è un simbolo della passione e della determinazione di Castellammare di Stabia. Non c’è dubbio che, insieme, sia possibile costruire un futuro migliore.

Fonti ufficiali: Sito ufficiale del comune di Castellammare di Stabia. Comunicato stampa del sindaco Luigi Vicinanza.

Non perderti tutte le news su Napoli+