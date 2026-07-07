Balogun e la squalifica sospesa: il caso che mette in discussione l’autonomia del calcio.

Il Controverso Caso Balogun: Politica e Sport si Scontrano ai Mondiali

di Enrico Currò

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Recentemente, Donald Trump ha confermato di aver contattato la FIFA riguardo alla sospensione della squalifica di un giorno per l’attaccante statunitense Florian Balogun. “Ho chiesto solo la revisione di una decisione sbagliata”, ha dichiarato Trump, sottolineando l’importanza di garantire che i migliori giocatori non vengano esclusi per errori evidenti. Questo gesto ha sollevato interrogativi sulla separazione tra sport e politica, e sulla certezza delle regole nel calcio internazionale.

Le Reazioni dell’Uefa e delle Nazionali

Secondo l’Uefa, “sono stati superati limiti invalicabili”. La decisione di sospendere la squalifica di Balogun ha già scatenato un acceso dibattito tra gli organi calcistici. L’ente che governa il calcio europeo esprime forte preoccupazione per l’integrità delle competizioni sportive, evidenziando che altri giocatori nella stessa situazione hanno scontato regolarmente la loro pena. Il presidente Aleksander Ceferin ha dichiarato: “Quando la certezza delle regole non è garantita, l’integrità del sistema è a rischio”.

La situazione si complica ulteriormente con il ricorso presentato dalla federazione belga, che ha espresso indignazione per la decisione di far giocare Balogun. Il premier Maxime Prévot ha parlato di “decisione incomprensibile”, e il ct della Nazionale belga, Rudi Garcia, non ha esitato a esprimere il suo scetticismo riguardo alla gravità della situazione.

Balogun, attualmente il miglior marcatore della sua nazionale con tre gol, è atteso in campo per l’ottavo di finale contro il Belgio a Seattle. Ma le parole di Trump, che ha descritto l’espulsione come “incomprensibile”, rivelano una volontà di interferire nella governance calcistica. Con oltre cinque miliardi di spettatori che seguono il Mondiale, l’eco della telefonata tra Trump e Gianni Infantino è diventata un argomento scottante. Il New York Times ha riportato il tema, amplificando la portata del controverso intervento del presidente americano.

Le Iene e le Critiche all’Arbitro

La reazione alla decisione non si è fatta attendere. Il commissario europeo allo sport, Glenn Micallef, ha denunciato l’interferenza politica nel mondo dello sport, sostenendo che le decisioni devono rimanere autonome e non influenzate dalla politica. Giovanni Malagò, neopresidente della FIGC, ha esposto un’opinione simile, affermando che “la decisione ha un evidente sapore politico”.

Questa questione solleva interrogativi su precedenti illustri, come quelli di Garrincha e Cristiano Ronaldo, che in passato hanno ricevuto trattamenti speciali nonostante le loro espulsioni. Balogun ora diventa un nuovo capitolo in una storia complessa, dove l’influenza politica potrebbe ridefinire l’autonomia sportiva.

Infantino ha risposto alla pressione mediatica dichiarando che gli organi giudiziari della FIFA operano in modo indipendente e rispettano il Codice Disciplinare. “Ricevo frequentemente telefonate da vari leader mondiali riguardo a questioni del Mondiale”, ha spiegato Infantino. La sua dichiarazione ha cercato di rassicurare sull’integrità e l’indipendenza della FIFA e delle sue decisioni.

In un contesto globale in cui lo sport è sempre più interconnesso con la politica, il caso Balogun rappresenta un capitolo di difficile risoluzione. Mentre il Mondiale prosegue, le conseguenze di questa decisione si faranno sentire oltre il campo da gioco. La pressione della politica sul mondo dello sport potrebbe avere ripercussioni sulle future competizioni, e diversi esperti del settore si stanno interrogando su quale direzione prenderà il calcio internazionale in questo clima di crescente conflitto.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

Fonti: UEFA, FIFA, New York Times.

FONTE ITALPRESS

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