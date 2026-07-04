Bahrain: Al Zayani, ‘Attacchi iraniani minacciano i fondamenti della vita civile’

Attacchi Iraniani contro il Bahrain: La Situazione si Fa Preoccupante

MANAMA (BAHREIN) (ITALPRESS) – Nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sede delle Nazioni Unite, il Ministro degli Esteri del Bahrain, Abdullatif Al Zayani, ha denunciato che gli attacchi iraniani contro il suo Paese non sono episodi isolati e hanno come bersaglio non solo obiettivi militari, ma anche i fondamenti stessi della vita civile. Le sue affermazioni sono state riprese dal giornale Asharq al Awsat.

Durante la conferenza, Al Zayani ha sollecitato l’attenzione internazionale in merito alle crescenti aggressioni provenienti dall’Iran, evidenziando la richiesta di una sessione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Questo incontro straordinario è stato convocato per discutere le ripetute violazioni della sicurezza e della vita civile nel Bahrain, dove l’Iran ha attaccato infrastrutture vitali e aree residenziali.

La Risposta della Comunità Internazionale

Il Ministro ha evidenziato che questo è il secondo incontro d’emergenza del Consiglio di Sicurezza riguardo a tali attacchi, dopo quello convocato a seguito dell’assalto alla centrale nucleare di Barakah negli Emirati Arabi Uniti, che aveva portato la regione sull’orlo di una catastrofe. “Le aggressioni perpetrate ci pongono di fronte a una sfida seria per la sicurezza regionale”, ha dichiarato Zayani.

A partire dal 28 febbraio del corrente anno, il Bahrain ha subito centinaia di attacchi mediante missili e droni, provocando numerosi morti e feriti. È importante notare che anche altri Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo hanno affrontato situazioni simili, aumentando la tensione in un’area già vulnerabile.

Zayani ha menzionato in particolare l’attacco contro un serbatoio di ammoniaca della Gulf Petrochemical Industries Company, situato in una zona densamente popolata. Questo incidente ha indotto l’evacuazione di una vasta area circostante, costringendo la popolazione a lasciare le proprie case per motivi di sicurezza e mettendo a rischio la vita di migliaia di persone.

Inoltre, altri attacchi sono stati registrati nelle immediate vicinanze dell’aeroporto internazionale del Kuwait, segno che la minaccia si estende oltre i confini del Bahrain. “Questo modello di violenza è allarmante – ha sottolineato il Ministro –, poiché i target non sono obiettivi militari, ma i fondamenti stessi della vita civile”. Zayani ha esortato la comunità internazionale a prendere sul serio questa questione, poiché le aggressioni non solo violano il diritto internazionale, ma minacciano anche la stabilità dell’intera regione.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con la risoluzione 2817, ha già condannato sistematicamente questi attacchi, richiedendo la loro immediata cessazione e il rispetto degli obblighi internazionali. Zayani ha quindi posto l’accento sull’importanza di proteggere i civili e di mantenere l’autorità del Consiglio stesso, un organo che ha il compito di garantire il rispetto della Carta delle Nazioni Unite e della sicurezza globale.

La comunità internazionale è chiamata a rispondere a queste aggressioni e a lavorare insieme per una soluzione pacifica che garantisca la sicurezza di tutti i popoli della regione. Le azioni intraprese ora potrebbero avere ripercussioni significative, non solo per il Bahrain, ma per l’intero Medio Oriente.

Nel contesto attuale, è fondamentale che i Paesi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo uniscano le forze per affrontare la minaccia rappresentata dagli attacchi iraniani. È necessaria una risposta collettiva e determinata per garantire la sicurezza e la stabilità, non solo della nazione bahrainita, ma di tutta la regione.

Le parole di Zayani, che richiamano l’attenzione sulla sicurezza dei civili e sul rispetto degli obblighi internazionali, sono un potente invito a riflettere sulla situazione critica che il Bahrain sta affrontando. La collaborazione internazionale e il dialogo saranno fondamentali nei prossimi passi da intraprendere per combattere questa minaccia.

Fonti: Asharq al Awsat, Risoluzione 2817 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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