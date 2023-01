Autostrada e tangenziale in tilt per Napoli-Juve. Bloccati i tifosi juventini

L’autostrada A1 nel tratto napoletano e la tangenziale di Napoli sono bloccate con lunghe code per il traffico causato da Napoli-Juve.

Il big match di Serie A della diciottesima giornata sta creando lunghe code lungo l’autostrada A1 che collega con la tangenziale di Napoli e viene utilizzata per raggiungere lo stadio Maradona. Già dalle 17.30 si registra un traffico importante poco dopo l’uscita Afragola. Polizia e carabinieri sono schierati in tenuta anti sommossa in uno spiazzo poco prima dell’uscita Casoria e scortano i pullman dei tifosi juventini accorsi a Napoli per assistere alla partita.

Code di 2 chilometri si registrano sulla tangenziale nei pressi delle uscite Agnano e Fuorigrotta, le principali utilizzate per raggiungere lo stadio Maradona.