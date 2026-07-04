Argentina in difficoltà: Messi ammette errori nel pressing durante la partita.

Messi: Un Problema di Pressing Nell’Incontro Contro Capo Verde

di Enrico Currò

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Abbiamo sbagliato tanto nel pressing.” Leo Messi non usa mezzi termini. Uscendo dal campo con un’espressione di preoccupazione, ha festeggiato con i suoi compagni la qualificazione, ringraziando i sessantamila tifosi dell’Albiceleste. Nonostante le sue prestazioni eccezionali, il numero 10 ha mostrato chiaramente che qualcosa non va. Con 7 reti in 4 partite, ha battuto record su record, diventando il capocannoniere del torneo e miglior marcatore di tutti i tempi, ma la sua frustrazione è palpabile.

Nel secondo tempo, quando Deroy Duarte ha pareggiato, Messi ha immediatamente risposto coinvolgendosi attivamente nel gioco. Ha ingaggiato un duello personale con il portiere capoverdiano, creando occasioni e contribuendo alla rete del 3-2. Nonostante i suoi sforzi, è stata la difesa a garantire la vittoria, con Lisandro Martinez e Romero che hanno riportato la squadra in carreggiata. Tuttavia, l’ex Barcellona ha sottolineato che qualcosa non ha funzionato: “Non abbiamo saputo fare pressing nella maniera giusta. Le linee erano troppo distanti.”

La critica tattica di Messi è chiara. Parlando del Mondiale dell’Argentina, sottolinea che la squadra non può permettersi di sottovalutare i rivali. Seppur considerato un giocatore chiave a 39 anni, Messi ha rischiato una clamorosa eliminazione ai sedicesimi di finale contro Capo Verde, una nazionale relativamente nuova nel panorama calcistico mondiale.

Il Futuro dell’Argentina: Scaloni si Prepara per l’Egitto

La partita si è svolta nella città d’adozione di Messi, Miami, dove gioca per l’Inter Miami, e il mister Scaloni ha dovuto affrontare molteplici interrogativi. “Non è stata una partita bella per noi. Sarà una sfida difficile contro l’Egitto e dobbiamo assicurarci di essere più concentrati,” ha dichiarato il ct. Scaloni ha condiviso il suo disappunto: “Non ci aspettavamo di soffrire così tanto. Parlerò coi giocatori, ma dobbiamo anche cogliere gli aspetti positivi.”

Scaloni ha difeso la sua squadra, sottolineando che la cosa più importante è stata la capacità di segnare al momento giusto. “Siamo stanchi. Il Mondiale è difficile e l’intervallo tra le partite è breve, ma i nostri tifosi hanno visto cosa significa essere argentini: sapere soffrire,” avrebbe aggiunto con un’espressione seria, rivelando che non vedeva l’ora che la partita finisse.

In una analisi più profonda, Scaloni ha chiarito che non ha mai temuto un’eliminazione. “Pensavo che fossimo già qualificati, ma Capo Verde ha dimostrato di poterci mettere in difficoltà.” Con un occhio al prossimo match, è evidente che la squadra deve migliorare il pressing e mantenere alta la concentrazione. La staffetta tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez resta un punto di discussione per il mister argentina.

Ad Atlanta, l’Argentina dovrà evitare cali di attenzione come quello che ha portato al pareggio di Duarte, centrocampista del Ludogorets. Questo episodio mette in evidenza la necessità di una difesa solida in vista delle sfide imminenti. Le prestazioni di Dibu Martinez, portiere dell’Aston Villa, sono state decisive, impedendo a Capo Verde di avanzare ai rigori.

La situazione attuale ricorda la sconfitta contro l’Arabia Saudita all’inizio del Mondiale del 2022, dove anche allora sembrava che tutto fosse sotto controllo. Scaloni ha fatto riferimento a queste analogie, notando che stavolta la squadra ha saputo reagire. “Lo prendo come un buon segno,” ha detto, mentre il ct di Capo Verde, Bubista, ha espresso il suo orgoglio per il risultato ottenuto: “Una parola basta per definire tutte queste emozioni: orgoglio.”

Con le sfide che attendono l’Argentina, è chiaro che il futuro della squadra dipende dalla capacità di adattarsi e correggere i propri errori. La pressione ora ricade su Messi e i suoi compagni, che dovranno dimostrare la loro qualità per avanzare nel torneo. Il cammino è ancora lungo e le aspettative rimangono alte.

-Fonte: Italpress-

FONTE ITALPRESS

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